Hapet në Podgoricë edicioni i dytë i Festivalit Ndërkombëtar të Letërsisë
Është hapur sot solemnisht, në sheshin kryesor të qytetit, edicioni i dytë i Festivalit Ndërkombëtar të Letërsisë “Podgorica 2026”, siç njofton Dan.
Sekretarja për kulturë e Kryeqytetit, Lina Lakiq, në fjalën e mirëseardhjes për mysafirët theksoi fuqinë e padiskutueshme të librit si burim informacioni dhe dijes, duke vënë në pah se detyra e Festivalit të Letërsisë është të nxisë zhvillimin e publikut lexues dhe kulturën e leximit, si dhe të inkurajojë të rinjtë të shkruajnë dhe të krijojnë. “Në Kryeqytet, libri kryeson!”, deklaroi ajo duke e shpallur festivalin të hapur.
Drejtori artistik i festivalit, Aleksandar Çukoviq, tha se në një kohë kur bota duket e reduktuar në algoritme, sheshi shndërrohet në një oazë lirie. “Festivali dëshmon edhe një herë një të vërtetë të rëndësishme: libri, siç e shihni, nuk është larguar asnjëherë nga qendra”, vlerësoi ai në hapje, duke i ftuar qytetarët që sheshi në ditët në vazhdim të jetë një lexhtësi e përbashkët e hapur nën yje.
Në hapje u lexua edhe një letër e ministres së Kulturës dhe Mediave, Tamara Vujoviq, e cila u shpreh e gëzuar për shumëllojshmërinë e programit të këtij viti dhe pjesëmarrjen e institucioneve kulturore, bibliotekave, botuesve vendas e të huaj, autorëve të brezave të ndryshëm dhe lexuesve.
Ambasadorja e Italisë në Mal të Zi, Laura Egoli, tha se libri mund të jetë një përvojë thellësisht personale, por edhe një rast për t’u takuar e për të shkëmbyer mendime; ajo theksoi se pjesëmarrja e Italisë këtë vit prezantohet përmes gjuhëve të ndryshme të shprehjes: letërsisë, gjuhës, fotografisë, sportit dhe detit.
Edicioni i dytë do të zgjasë deri më 4 tetor dhe do të sjellë, gjatë gjashtë ditëve të festivalit, mbi 40 programe të ndryshme kushtuar letërsisë, librit dhe krijimtarisë kulturore bashkëkohore; pjesa panairore do të jetë e hapur çdo ditë nga ora 11:00 deri në 21:00 dhe hyrja për të gjithë vizitorët është falas.
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