Hapet sot në Louvre Abu Dhabi «Spices and Wonders»: erëzat, tekstilet dhe qeramika tregojnë rrugët e Oqeanit Indian
Ekspozita kryesore e vjeshtës e muzeut në ishullin Saadiyat, e organizuar me Muzeun Guimet të Parisit, ndjek nga Antikiteti deri në shekullin XVII shkëmbimet detare që lidhën Afrikën, Lindjen e Mesme, Europën dhe Azinë — dhe do të qëndrojë e hapur deri më 14 shkurt 2027.
Louvre Abu Dhabi hap sot, të mërkurën 14 tetor, ekspozitën e tij kryesore të vjeshtës, «Spices and Wonders: Sailing the Indian Ocean», siç njofton DXB Edit. Shfaqja, e organizuar në bashkëpunim me Muzeun Guimet të Parisit — muzeun kombëtar francez të arteve aziatike — do të qëndrojë e hapur në ishullin Saadiyat deri më 14 shkurt 2027.
Ekspozita ndjek rrugët detare që për më shumë se një mijëvjeçar lidhën Afrikën, Lindjen e Mesme dhe Europën me Azinë Jugore dhe Azinë Juglindore, nga Antikiteti deri në shekullin XVII. Përmes erëzave, tekstileve, qeramikës dhe mallrave të tjera që udhëtonin me anije, ajo tregon se si lundrimi dhe tregtia e kthyen Oqeanin Indian në një pikë takimi kulturash, ku bashkë me ngarkesat lëviznin edhe njerëzit, idetë dhe mjeshtëria.
Sipas programit zyrtar të sezonit 2026–2027 të muzeut, ekspozita është kuruar nga Dr. Guilhem André, drejtor i menaxhimit shkencor, kuratorial dhe të koleksioneve në Louvre Abu Dhabi, dhe nga Dr. Claire Déléry, kuratore e koleksionit të qeramikës kineze në Muzeun Guimet. Pas mbylljes në Abu Dhabi, një edicion i dytë i shfaqjes do të udhëtojë në Paris, ku do të prezantohet në Guimet nga 12 maji deri më 6 shtator 2027.
«Spices and Wonders» është e para nga shfaqjet e mëdha të sezonit të ri të muzeut: më 11 nëntor pasojnë «Art Here 2026» dhe Çmimi i Artit Richard Mille, ndërsa më 23 nëntor hapet «Living Legacies», kushtuar mbrojtjes së trashëgimisë kulturore në vende të brishta. Bileta e ekspozitës përfshihet në biletën e përgjithshme të muzeut, i cili qëndron i mbyllur të hënave.
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