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Kosova

Haradinaj nderon Afrim Zhitinë dhe Fahri Fazliun në 37-vjetorin e rënies së tyre

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Ramush Haradinaj, ka bërë homazhe pranë varrezave të dëshmorëve në Prishtinë, në nderim të heronjve të kombit, Afrim Zhitia dhe Fahri Fazliu, në 37-vjetorin e rënies së tyre.

Haradinaj ka kujtuar kontributin e dy atdhetarëve, të cilët me jetën dhe veprën e tyre u bënë frymëzim për brezat që luftuan për çlirimin e Kosovës.

“Heronjtë e kombit, Afrim Zhitia e Fahri Fazliu i takojnë brezit të hershëm të lëvizjeve për liri, i atdhetarëve që ranë për çlirimin e Kosovës. Afrimi e Fahriu janë atdhetarët e hershëm që me jetën dhe veprën e tyre motivuan brezat që në fundshekullin e kaluar t’i japin fund robërisë përmes luftës sonë çlirimtare”, ka shkruar Haradinaj. /Telegrafi/

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