07 May 2026
Sali: Integrimi evropian duhet të jetë i drejtë, gjithëpërfshirës dhe i barabartë për të gjithë Në takim me UNHCR-në, Kurti kërkon hapjen e arkivave nga Serbia Pas vdekjes, Rexhep Qosja dekorohet me "Nderi i Republikës së Kosovës" Merkato/ Barça gjen zgjidhje në Angli, João Pedro alternativa e Julián Álvarez, Cuti Romero vjen nëse dështon pista Bastoni Ndalohen 18 shoferë brenda një dite, vozitën pa leje dhe nën ndikimin e alkoolit
Kronika

Helmimi i studentëve të Akademisë së Policisë, Hita: Kemi sekuestruar provat, po hetojmë

· 2 min lexim

Kreu i Policisë së Shtetit, Skënder Hita në një konferencë për mediat të enjten u pyet lidhur me ngjarjen e rëndë në Akademinë e Sigurisë, ku u helmuan nga ushqimi katering 56 studentë të këtij institucioni.

Hita se janë marrë si prova lëndë dhe ushqime të konsumuara dje nga studentët, ndërsa theksoi se hetimet po vijojnë.

“Ka qenë një ngjarje sensitive dhe për ne. Jemi njoftuar se disa prej studentëve kanë shkuar në spital. Gjendja e tyre ishte me simptoma të lehta, jo të rënduara. Kemi marrë masa për të gjithë studentët. Sa i përket veprimeve që ndërmorëm dje, arrestuam 2 personat përgjegjës që kanë kryer pjesën administrative dhe përgatitjen e ushqimeve. U shpall në kërkim dhe administratorja e firmës. U bë në bashkëpunim me AKU bllokimi i lëndës që u përdor. Aktiviteti i subjektit tregtar nuk është ndërprerë, pasi ka dhe disa institucione të tjera ku vepron. Shkeljet konkrete do të bëhen të ditura në vijim. Për momentin kemi marrë vetëm njoftimin që këta studentë janë helmuar. Edhe sot kemi vazhduar me të njëjtën kompani. Dje u bë bllokimi i lëndëve apo sasitë ushqimore të përdorura nga studentët. Kompania vazhdon të furnizojë studentet edhe sot. Do të vijojë më tej se si do të operohet”, tha Hita.

