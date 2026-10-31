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Maqedonia e Veriut

Heshtja zgjedhore në Bërvenicë: sot votojnë të sëmurët, nesër raundi i dytë për kryetar komune

Në garë kanë mbetur Stojançe Radiçevski i koalicionit të VMRO-DPMNE-së dhe Arkin Jahi i koalicionit të udhëhequr nga BDI-ja, ndërsa në listën zgjedhore janë 16.256 votues në dhjetë vendbanimet e komunës

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Ka filluar heshtja zgjedhore para raundit të dytë të zgjedhjeve të parakohshme për kryetar të Komunës së Bërvenicës, ndërsa sot votojnë të sëmurët dhe të pafuqishmit, si dhe të burgosurit dhe personat që vuajnë masën e paraburgimit, siç njofton Reper.

Në garë për postin e kryetarit kanë mbetur dy kandidatë: Stojançe Radiçevski, kandidat i VMRO-DPMNE-së dhe koalicionit të saj, dhe Arkin Jahi, kandidat i BDI-së, e cila udhëheq koalicionin Aleanca Kombëtare për Integrim, sipas raportimit të Provereno.

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve thekson se respektimi i heshtjes zgjedhore është pjesë e procesit demokratik zgjedhor dhe u mundëson qytetarëve ta marrin vendimin e tyre lirisht, vetë dhe pa presione, siç njofton Reper.

Në listën zgjedhore për dhjetë vendbanimet e Bërvenicës janë regjistruar 16.256 votues, prej të cilëve 449 ndodhen në punë të përkohshme jashtë vendit, siç njofton Reper.

Banorët e komunës nesër, më 1 nëntor, zgjedhin kryetarin në zgjedhjet e parakohshme, të shpallura pas vdekjes së kryetarit të mëparshëm, Jovica Ilievski, i cili ndërroi jetë më 23 qershor 2026, në moshën 58-vjeçare, siç njofton Reper.

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