Hetimet për manipulim ndeshjesh, presidenti i Federatës Greke të Basketbollit jep dorëheqjen
Presidenti i Federatës Helenike të Basketbollit, Vangelis Liolios njoftoi të dielën se po jepte dorëheqjen nga roli i tij, ndërsa doli para një gjyqtari hetues në lidhje me një hetim të vazhdueshëm mbi akuzat për manipulim ndeshjesh në basketbollin grek.
Hetimi përqendrohet në pretendimet se ndeshjet u manipuluan, me autoritetet që po shqyrtojnë përfshirjen e mundshme të gjyqtarëve dhe figurave të tjera brenda sportit.
Çështja ka arritur në një fazë vendimtare, me të dyshuarit që po merren në pyetje dhe autoritetet gjyqësore që po shqyrtojnë provat e mbledhura deri më tani.
Liolios i ka mohuar akuzat kundër tij dhe ekipi i tij mbrojtës ka argumentuar se nuk ka prova të forta që e lidhin atë me bastet e ndeshjeve, duke e përshkruar rastin si një komplot.
Sipas informacioneve të bëra publike deri më tani, hetimi ka të bëjë me akuzat për ryshfet dhe ofrimin e përfitimeve për gjyqtarët, lojtarët dhe zyrtarët e klubeve me qëllim ndikimin në rrjedhën ose rezultatin e ndeshjeve të basketbollit.
Autoritetet po shqyrtojnë 49 ndeshje të luajtura midis viteve 2016 dhe 2026, duke filluar nga divizionet profesionale dhe kombëtare të ulëta deri te kampionatet e të rinjve dhe shkollave.
Prokurorët thonë se veprat penale të dyshuara kishin për qëllim pjesërisht manipulimin e ndeshjeve që mund të shfaqeshin në tregjet e basteve në Greqi dhe jashtë saj.
Veprat nën shqyrtim thuhet se janë kryer në mënyrë të përsëritur, ose nga individë që kanë vepruar vetëm ose në bashkëpunim me të tjerë.
Liolios dhe bashkëpunëtori i tij i ngushtë, Giorgos Mavraganis, kanë dhënë dëshmi para gjyqtarit hetues. Mbrojtja e Liolios ka kundërshtuar provat e paraqitura në dosjen e çështjes, duke argumentuar se akuzat kundër tij nuk mbështeten nga prova që tregojnë se ai ishte i përfshirë në trukimin e ndeshjeve.
Avokati i tij, Panagiotis Papaioannou, ka vënë gjithashtu në pikëpyetje mënyrën se si u bënë publike mesazhet që lidhen me çështjen, duke argumentuar se publikimi i fragmenteve të zgjedhura nuk ishte provë e mjaftueshme për të nxjerrë përfundime të besueshme.
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