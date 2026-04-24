☀️
Tiranë 13°C · Kthjellët 24 April 2026
S&P 500 7,160 ▲0.72%
DOW 49,192 ▼0.24%
NASDAQ 24,817 ▲1.55%
NAFTA 94.47 ▼1.44%
ARI 4,734 ▲0.21%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1691 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9186 EUR/ALL 95.4911 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3855 EUR/TRY 52.5424 EUR/JPY 186.64 EUR/CAD 1.5998
₿ CRYPTO
BTC $77,561 ▼ -0.65% ETH $2,318 ▲ +0.14% XRP $1.4385 ▼ -0.08% SOL $86.3600 ▲ +0.88%
24 Apr 2026
Breaking
Volejboll vajza/ Pogradeci mposht Tiranën, barazohet seria e finaleve VIDEO/ Kurti: Zgjedhjet nuk do të sjellin zgjidhje! PDK e LDK po sillen më keq se Fatmir Limaj Berlini 'heq' veton, Berisha i kërkon BE t'i vendosë kushte Shqipërisë Rasti "Botoks", Gjykata Penale kërkoi paraburgim dhe masa kujdesi për 19 persona Kurti tregon ofertat për LDK-në dhe PDK-në: Refuzuan bashkëqeverisjen
Menu
Bota

Hezbollahu: Armëpushimi në Liban nuk ka kuptim në dritën e sulmeve izraelite

· 2 min lexim

Hezbollahu ka thënë se armëpushimi në Liban nuk ka kuptim në dritën e veprimeve të vazhdueshme armiqësore të Izraelit. Ky është komenti i parë nga grupi

Hezbollahu ka thënë se armëpushimi në Liban nuk ka kuptim në dritën e veprimeve të vazhdueshme armiqësore të Izraelit. Ky është komenti i parë nga grupi militant që kur Shtëpia e Bardhë njoftoi një zgjatje të armëpushimit të brishtë gjatë natës.

Sipas tyre, çdo armëpushim që nuk është i lidhur drejtpërdrejt me tërheqjen e Izraelit nga territori libanez pohon të drejtën e palëkundur dhe përfundimtare të popullit libanez për t’i rezistuar pushtimit dhe për ta dëbuar atë nga toka e tyre.

Ambasadori i Izraelit në SHBA, Yechiel Leiter, tha të enjten se ushtria do të mbetet në një pozicion mbrojtës në Libanin jugor edhe pse OKB paralajmëroi se prania e trupave izraelite shkel një rezolutë dekadash për t’i dhënë fund përgjithmonë sulmeve nga të gjithë aktorët.

Në një deklaratë të veçantë, Mohammad Raad, kreu i bllokut parlamentar të Hezbollahut, akuzoi ndërmjetësit për ndërtimin e një skeme mashtruese dhe ofrimin e mbulimit për agresionin izraelit, pas një vale sulmesh vdekjeprurëse ushtarake izraelite në ditët e fundit.

“Çdo armëpushim i supozuar që i jep armikut pushtues në Liban një përjashtim të veçantë për zjarr të hapur… nuk është aspak armëpushim”, shtoi Raad.

Plani origjinal i armëpushimit prej gjashtë pikash i ndërmjetësuar nga SHBA-të deklaroi se Izraeli do të ruante të drejtën e tij për të marrë të gjitha masat e nevojshme për vetëmbrojtje. Shtëpia e Bardhë i bëri thirrje qeverisë libaneze në atë kohë që të parandalonte Hezbollahun të kryente sulme, operacione ose aktivitete armiqësore kundër objektivave izraelite.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu