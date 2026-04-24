Hezbollahu: Armëpushimi në Liban nuk ka kuptim në dritën e sulmeve izraelite
Hezbollahu ka thënë se armëpushimi në Liban nuk ka kuptim në dritën e veprimeve të vazhdueshme armiqësore të Izraelit. Ky është komenti i parë nga grupi militant që kur Shtëpia e Bardhë njoftoi një zgjatje të armëpushimit të brishtë gjatë natës.
Sipas tyre, çdo armëpushim që nuk është i lidhur drejtpërdrejt me tërheqjen e Izraelit nga territori libanez pohon të drejtën e palëkundur dhe përfundimtare të popullit libanez për t’i rezistuar pushtimit dhe për ta dëbuar atë nga toka e tyre.
Ambasadori i Izraelit në SHBA, Yechiel Leiter, tha të enjten se ushtria do të mbetet në një pozicion mbrojtës në Libanin jugor edhe pse OKB paralajmëroi se prania e trupave izraelite shkel një rezolutë dekadash për t’i dhënë fund përgjithmonë sulmeve nga të gjithë aktorët.
Në një deklaratë të veçantë, Mohammad Raad, kreu i bllokut parlamentar të Hezbollahut, akuzoi ndërmjetësit për ndërtimin e një skeme mashtruese dhe ofrimin e mbulimit për agresionin izraelit, pas një vale sulmesh vdekjeprurëse ushtarake izraelite në ditët e fundit.
“Çdo armëpushim i supozuar që i jep armikut pushtues në Liban një përjashtim të veçantë për zjarr të hapur… nuk është aspak armëpushim”, shtoi Raad.
Plani origjinal i armëpushimit prej gjashtë pikash i ndërmjetësuar nga SHBA-të deklaroi se Izraeli do të ruante të drejtën e tij për të marrë të gjitha masat e nevojshme për vetëmbrojtje. Shtëpia e Bardhë i bëri thirrje qeverisë libaneze në atë kohë që të parandalonte Hezbollahun të kryente sulme, operacione ose aktivitete armiqësore kundër objektivave izraelite.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.