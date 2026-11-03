Hoxha takohet me Krichbaum në Berlin: Gjermania, partner kyç në udhëtimin evropian të Shqipërisë!
Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ferit Hoxha, është takuar në Berlin të Gjermanisë me Ministrin e Shtetit për Evropën, Gunther Krichbaum.
Hoxha dhe Krichbaum diskutuan rrugën e anëtarësimit të Shqipërisë në BE dhe angazhimin e saj të palëkundur ndaj reformave dhe progresit të qëndrueshëm.
Ministrat u ndalën në mbështetjen e fortë të Gjermanisë për zgjerimin e BE-së dhe vendosmërinë e përbashkët për të siguruar një proces të besueshëm anëtarësimi të bazuar në meritë, që përkthen reformat në hapa konkretë drejt anëtarësimit të plotë.
Në një postim në rrjetin social X pas takimit, Hoxha theksoi se “Gjermania është një partner kyç dhe një mbështetëse e fortë e udhëtimit evropian të Shqipërisë.”
“Ne e vlerësojmë thellësisht këtë partneritet dhe presim me padurim të punojmë edhe më ngushtë së bashku për një marrëdhënie më të fortë dypalëshe dhe për të ardhmen e përbashkët evropiane”, deklaroi Ministri i Jashtëm.
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