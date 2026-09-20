☁️
Tiranë 26°C · Vranët 20 Shtator 2026
S&P 500 7,651 ▲0.17%
DOW 51,683 ▼0.18%
NASDAQ 26,523 ▲0.39%
NAFTA 96.08 ▼1.18%
ARI 4,425 ▲0.57%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8584 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1780 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3934 EUR/TRY 56.0078 EUR/JPY 180.36 EUR/CAD 1.6056 EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8584 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1780 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3934 EUR/TRY 56.0078 EUR/JPY 180.36 EUR/CAD 1.6056
₿ CRYPTO
BTC $80,250 ▼ -1.32% ETH $2,573 ▼ -2.89% XRP $1.3769 ▼ -2.81% SOL $107.9500 ▼ -3.89%
S&P 500 7,651 ▲0.17 % DOW 51,683 ▼0.18 % NASDAQ 26,523 ▲0.39 % NAFTA 96.08 ▼1.18 % ARI 4,425 ▲0.57 % S&P 500 7,651 ▲0.17 % DOW 51,683 ▼0.18 % NASDAQ 26,523 ▲0.39 % NAFTA 96.08 ▼1.18 % ARI 4,425 ▲0.57 %
EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8584 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1780 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3934 EUR/TRY 56.0078 EUR/JPY 180.36 EUR/CAD 1.6056 EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8584 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1780 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3934 EUR/TRY 56.0078 EUR/JPY 180.36 EUR/CAD 1.6056
20 Sht 2026
Breaking
Koalicioni proevropian ‘Evropska Srbija’ dorëzon listën zgjedhore te RIK-u për zgjedhjet e 25 tetorit Hoxhaj: Themelimi i Gjykatës Speciale ishte gabim fatal Ghalibaf: Hormuzi mbetet i mbyllur derisa SHBA të përmbushë angazhimet e marrëveshjes së qershorit Irani konfirmon bisedimet përmes Katarit dhe Pakistanit: kërkon heqjen e sanksioneve, lirimin e aseteve dhe fundin e bllokadës detare Shpërthim në Libanin jugor plagos një fëmijë — IOM: 330,000 njerëz ende të zhvendosur nga lufta
Menu
Kosova

Hoxhaj: Themelimi i Gjykatës Speciale ishte gabim fatal

· 3 min lexim

Deputeti i PDK-së, Enver Hoxhaj, ka deklaruar se themelimi i Gjykatës Speciale ka qenë një gabim fatal i klasës politike të Kosovës.

Në një intervistë në Hoxhaj ka folur për rrethanat që çuan në themelimin e Gjykatës Speciale, presionin ndërkombëtar ndaj Kosovës dhe pritshmëritë që, sipas tij, nuk u përmbushën nga ky institucion.

Ai ka deklaruar se fillimisht ndërkombëtarët kishin argumentuar se raporti i Dick Martyt kishte krijuar një situatë të rëndë për Kosovën, ndërsa më pas kishte pasur presion për themelimin e Gjykatës Speciale, me paralajmërimin se në të kundërtën ajo do të themelohej nga OKB-ja.

“Fillimisht ka pas shpjegim nga ndërkombëtarët, pastaj presion për themelimin e Gjykatës Speciale. Shpjegimi ka qenë i natyrës që raporti i Dick Martyt ka prodhu re të zeza mbi Kosovën, këto re të zeza duhet të hiqen sepse janë në dëm të vendit. Pastaj, ka pas presion ndërkombëtar që nëse nuk e themeloni Gjykatën ju, e themelon OKB-ja. Kjo ka qenë temë serioze. Por, nuk do të ishte më keq sesa që është tani. Të paktën gjykatësi nuk kishte thënë ‘Në emër të popullit të Kosovës”, të paktën nuk ish themelu me vendimin e Kuvendit të Kosovës”, tha Hoxhaj.

I pyetur nëse themelimi i Gjykatës Speciale kishte qenë gabim, Hoxhaj ka deklaruar se klasa politike duhet ta pranojë përgjegjësinë për vendimin e marrë në atë kohë.

“A ka qenë gabim themelimi i Gjykatës? Mendoj që ka qenë gabim fatal dhe kushdo që mendon që ka qenë ndryshe dhe sot bëjnë përpjekje që ta arsyetojnë. Nëse z. Thaçi, Veseli, Selimi, Krasniqi, kanë shpjegim tjetër unë e kuptoj, por ne si klasë politike duhet të themi që ka qenë gabim themelimi i gjykatës”, u shpreh ish-ministri i jashtëm.

Hoxhaj ka shpjeguar se në kohën e themelimit të Gjykatës Speciale kishte ekzistuar shpresa se një institucion i krijuar nga Kosova, me prokurorë dhe gjykatës perëndimorë, nuk do ta vendoste vendin në një situatë të pafavorshme gjeopolitike.

“Në atë kohë ne e kemi pas një shpresë që nëse themelohet nga Kosova një gjykatë e cila është e Kosovës, me prokurorë dhe gjykatës perëndimor nuk do të na bënte neve viktima të ndonjë dredhie apo kurthi gjeopolitik, por na po shihet tash që jem veçse viktima.”, tha Hoxhaj.

Në fund, Hoxhaj ka deklaruar se, procesi gjyqësor ka treguar se qëllimi i themelimit të Gjykatës Speciale nuk ka qenë ai që ishte paraqitur fillimisht.

“Tek kur ka filluar procesi gjyqësor ne e kemi pa që motivi kryesor për të cilin është kriju Gjykata nuk ka qenë fare raporti i Dick Matryt, por ka pas qëllim politik.”, u shpreh Enver Hoxhaj në Klan Kosova./Telegrafi/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu