Humb jetën në vendin e punës 47-vjeçari Raif Aliu në Drenas
Raif Aliu, 47 vjeç nga Likofci i Skenderajt, pësoi lëndime të rënda të martën në një kompani private në Korroticë të Epërme të Drenasit dhe ndërroi jetë pak minuta pas dërgimit për trajtim mjekësor. Policia dhe Inspektorati i Punës kanë nisur hetimet, ndërsa trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion.
Një 47-vjeçar ka humbur jetën pas lëndimeve të pësuara në vendin e punës në fshatin Korroticë e Epërme të Drenasit (Gllogoc). Siç njofton Telegrafi, duke iu referuar raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur të martën, më 20 tetor, rreth orës 16:01, në një kompani private ku viktima ishte duke punuar.
Sipas raportit policor që citon Telegrafi, viktima është dërguar për trajtim mjekësor, por mjeku kujdestar ka konstatuar se ai ishte pa shenja jete. Në vendin e ngjarjes, përveç njësive policore, kanë dalë edhe inspektorët e punës, ndërsa me vendim të prokurorit rasti është iniciuar dhe trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion.
Identitetin e viktimës e ka bërë të ditur Sinjali: bëhet fjalë për Raif Aliun, rreth 47 vjeç, nga fshati Likofc i Skenderajt. Sipas informatave të siguruara nga Sinjali, policia është njoftuar rreth orës 16:01 nga Qendra e Mjekësisë Familjare në Komoran se Aliu ishte sjellë për trajtim në gjendje të rëndë, ndërsa vetëm 27 minuta më vonë, në orën 16:28, mjeku kujdestar ka konstatuar vdekjen e tij. Incidenti, siç njofton Sinjali, ka ndodhur në ambientet e kompanisë “Prima-Fix” në Korroticë të Epërme, por mënyra se si punëtori i ka pësuar lëndimet ende nuk është sqaruar.
Hetimet për rastin po i zhvillon Njësia e Hetimeve Rajonale, në bashkëpunim me Inspektoratin e Punës. Rasti është regjistruar për veprën penale “Asgjësimi, dëmtimi ose heqja e pajisjeve mbrojtëse dhe rrezikimi i sigurisë në vendin e punës”, ndërsa hetuesit po verifikojnë rrethanat e incidentit dhe respektimin e masave të sigurisë në vendin e punës. Për ngjarjen është konsultuar edhe Prokurori i Shtetit, dhe rreth orës 18:20 trupi i pajetë i Aliut është dërguar për obduksion në Institutin e Mjekësisë Ligjore.
Familja Aliu ka njoftuar se për kohën e varrimit do të dalë me njoftim pasi të përfundojë obduksioni. Vdekja e 47-vjeçarit rikthen vëmendjen te siguria e punëtorëve në vendet e punës në Kosovë, ku incidentet fatale gjatë punës vazhdojnë të regjistrohen çdo vit, ndërsa institucionet kërkojnë respektim më të rreptë të masave mbrojtëse nga punëdhënësit.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.