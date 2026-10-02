Hungaria përshëndet projektligjin e Ukrainës për të drejtat arsimore të pakicës hungareze
Budapesti e quan hap pozitiv dorëzimin e projektligjit në parlamentin ukrainas; kryeministri Peter Magyar thotë se vendimi pritet këtë muaj, ndërsa mbështetja për hapjen e grupit të parë të negociatave të anëtarësimit në BE varet nga miratimi i tij.
Hungaria ka përshëndetur të premten vendimin e Ukrainës për të dorëzuar në parlament projektligjin që forcon të drejtat arsimore të pakicës etnike hungareze, siç njofton Reuters.
Mosmarrëveshja e gjatë për të drejtat e pakicave kishte tensionuar marrëdhëniet mes Budapestit dhe Kievit dhe kishte komplikuar mbështetjen e Hungarisë për ambicien e Ukrainës për t’u anëtarësuar në Bashkimin Europian. Kryeministri Peter Magyar tha në Facebook se projektligji “forcon garancitë ligjore të arsimit në gjuhën hungareze, si dhe rrjetin e institucioneve arsimore”.
Magyar, i cili ka një qasje më pak konfrontuese ndaj Kievit se paraardhësi i tij Viktor Orban, thekson se përparimi në të drejtat e rreth 100,000 hungarezëve etnikë në Ukrainë është parakusht për mbështetjen e Budapestit për anëtarësimin e Ukrainës në BE, raporton Reuters.
Ministrja e Jashtme Anita Orban — pa lidhje familjare me ish-kryeministrin — bëri të ditur se zëvendëskryeministri ukrainas Vsevolod Chentsov e kishte informuar se projektligji për të drejtat arsimore do të dorëzohet në parlament, me vendim të pritur këtë muaj. “E mirëpresim këtë hap, i cili u parapri nga bisedime dypalëshe hungarezo-ukrainase në nivel ekspertësh në javët e fundit dhe konsultime me përfaqësues të komunitetit hungarez të Transkarpatisë”, shkroi ajo në Facebook.
Hapi vjen pas njoftimit të qershorit se Hungaria dhe Ukraina kishin arritur marrëveshje për të drejtat gjuhësore, kulturore dhe arsimore të pakicës hungareze, sipas Reuters. Magyar tha atëherë se sapo Ukraina t’i shndërrojë në legjislacion kushtet e marrëveshjes dhe planin e veprimit për bisedimet e anëtarësimit në BE, Hungaria do të mbështesë hapjen e grupit të parë të negociatave — megjithëse ai ka thënë vazhdimisht se qeveria e tij nuk mbështet bisedime të përshpejtuara anëtarësimi për Ukrainën.
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