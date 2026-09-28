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Serbia

I dhjeti i arrestuar sot në veri të Kosovës: serb u ndalua në Dren, armë e municion u sekuestruan në Shipovë

Shtetasi S.V. u ndalua në Leposaviç me dyshimin për mbajtje të paligjshme të armëve, ndërsa në Shipovë u gjetën armë e municion në një shtëpi të braktisur — siç njofton RTS-ja

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Polici të Kosovës (foto ilustrative)
Polici të Kosovës (foto ilustrative)

Policia ka arrestuar në fshatin Dren afër Leposaviçit shtetasin S.V. (55), me dyshimin për mbajtje të paligjshme të armëve, siç njofton transmetuesi publik serb RTS. I ndaluari është dërguar në stacionin e policisë në Leposaviç, është marrë në pyetje në prani të avokatit dhe, me urdhër të prokurorit, i është caktuar paraburgim deri në 48 orë.

Sipas RTS-së, i arrestuari lidhet me një objekt që përdorej si stallë, ku u gjetën tri pushkë dhe municion. Me urdhër të prokurorit është hapur hetim për dyshimin e veprës penale të mbajtjes së paautorizuar të armëve.

Në një rast të dytë, në fshatin Shipovë afër Zubin Potokut, policia ka kontrolluar një shtëpi të braktisur dhe ka gjetur një pushkë automatike AK-47 me prodhim jugosllav, me gjashtë karikatorë dhe 157 fishekë, si dhe një pushkë gjuetie M-48 me 186 fishekë për armë të gjata. Në këtë rast ende nuk ka të arrestuar, por prokurori ka urdhëruar hetim për mbajtje të paautorizuar të armëve.

S.V. nga Dreni është, sipas RTS-së, i dhjeti serbi i arrestuar sot në veri të Kosovës. Në orët e para të mëngjesit, 9 persona u arrestuan në Zubin Potok me dyshimin për krime lufte ndaj popullatës civile, në një operacion të Prokurorisë Speciale të Prishtinës dhe policisë, i njohur si rasti “Grupi i intelektualëve”, me emrin kodues “Dosja 23” — edhe atyre iu caktua paraburgim 48 orë.

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