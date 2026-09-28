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Pamja e Playoff-eve të MLB 2026: tabelat dhe garat vendimtare para ndeshjeve të fundit

· 3 min lexim

Dita e fundit e sezonit të rregullt të MLB 2026 ka sjellë një finale të trazuar, me disa vendimmarrje të hapura për vendet e play-offit. Philadelphia Phillies ende mbajnë një avantazh prej një ndeshjeje ndaj Arizona Diamondbacks për vendin e tretë në wild-card, por Arizona mban përparësinë në rast barazimi. San Diego Padres kanë siguruar vendin kryesor në wild-card dhe do të presin Chicago Cubs në një përballje rekurse të takimit të vitit të kaluar. Në Divizionin e Ligës Amerikane Perëndimore, Houston Astros dhe Texas Rangers janë të barabartë në krye, me Astros që kanë përparësinë në rast barazimi; fituesi i divizionit mund të hyjë në histori si ekipi i parë që fiton titullin me një rekord jo fitues në një sezon 162 ndeshjesh.

Sipas Bleacher Report, në Ligën Amerikane udhëheqin Tampa Bay (98-63), Cleveland (85-76) dhe Houston (80-81), ndërsa garën për wild-card e udhëheqin New York Yankees (93-68), Boston (87-74) dhe Chicago White Sox (83-78). Cleveland Guardians siguruan vendin e dytë pas një fitoreje dhe humbjes së White Sox; kështu, drama e fundit në ligë përqendrohet te AL West. Astros kanë përparësinë në rast barazimi, dhe nëse mundin Oakland Athletics do të sigurojnë vendin e tretë; Oakland po përdor një ndeshje me bullpen duke filluar me Brady Basso, dhe me penoren e dobët të A’s, Houston shihet si favorit për të siguruar kualifikimin.

Në Ligën Kombëtare, kryesojnë Milwaukee (102-59), Los Angeles Dodgers (99-62) dhe Atlanta (94-67), ndërsa rradhën për wild-card e kanë San Diego (90-71), Chicago Cubs (88-73), Philadelphia (87-74) dhe Arizona (86-75). Fitorja e Padres e mbylli vendin kryesor të wild-card dhe krijoi një përplasje të mundshme midis Phillies dhe Diamondbacks për vendin e tretë në wildcard. Philadelphia ka pësuar katër humbje radhazi duke shënuar vetëm tre gola në total; me një ndeshje në shtëpi dhe Zack Wheeler në morinë e goditjes, Phillies do të kërkojnë një fitore ndaj Tampa Bay për t’u kualifikuar.

Siç raporton Bleacher Report, përfundimet e këtyre ndeshjeve të fundit do të përcaktojnë se cilët ekipe do të hyjnë në play-off dhe në çfarë pozicionesh, ndërsa epilogu i AL West mund të regjistrojë një rekord historik për një kampion divizioni me rekord jo pozitiv në sezonin 162-ndeshjesh.

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