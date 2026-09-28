«Stage Debut Awards 2026»: Sadie Sink fiton çmimin kryesor në Londër për debutimin në «Romeo dhe Zhulieta»
Çmimet e nënta të teatrit britanik nderuan talentet e reja në skenë — dy çmime të përbashkëta për muzikal dhe dramë, ndërsa ceremonia u hap nga Hammed Animashaun dhe u surprizua nga Sting.
Ylli i «Stranger Things», Sadie Sink, është shpallur fituese e çmimit «Best West End Debut Performer» në ceremoninë e «Stage Debut Awards 2026», siç njofton BroadwayWorld. Çmimi, i dhënë për interpretimin e saj në «Romeo dhe Zhulieta» në Harold Pinter Theatre, është i vetmi i ceremonisë që vendoset me votën e publikut, dhe Sink bashkohet në listën e nderit me fitueset e viteve të kaluara si Rachel Zegler, Jodie Comer dhe Rose Ayling-Ellis.
Ceremonia, e mbajtur të dielën në mbrëmje në 8 Northumberland Avenue të Londrës dhe e drejtuar nga aktori dhe komediani Hammed Animashaun, mblodhi disa nga figurat më me ndikim të teatrit britanik. Çmimet, të organizuara nga The Stage në bashkëpunim me Netflix-in, janë të vetmet që i kushtohen ekskluzivisht debutuesve në skenën profesionale dhe atë të West End-it, me tetë kategori këtë vit.
Mes fituesve të tjerë, dy çmime u ndanë: Julianne Pundan («Miss Saigon» në Palace Theatre të Manchesterit) dhe James Spence («Thespians») morën bashkarisht çmimin «Best Performer in a Musical», ndërsa Robert Aramayo («Guess How Much I Love You?» në Royal Court) dhe Zoë Armer («The Virgins» në Soho Theatre) ndanë çmimin «Best Performer in a Play». Tommaso Giacomin u shpall «Best Director», Georgie Dettmer «Best Writer», Jordan Luke Gage «Best Composer, Lyricist or Book Writer» për «Redcliffe», Natalie Roar «Best Designer» për kostumet e «Les Liaisons Dangereuses» në National Theatre, dhe Ava Pickett mori çmimin «Best Creative West End Debut» për «1536» në Ambassadors Theatre.
Mbrëmja u prezantua nga një mori emrash të njohur, mes tyre Sting, Indhu Rubasingham, Tyrone Huntley, Marisha Wallace dhe Michael Rishawn. Sipas BroadwayWorld, pjesëmarrësit shijuan performanca nga Tyrone Huntley dhe «Avenue Q», një medley nga West End Theatre Choir dhe një performancë surprizë të Sting-ut përkrah Frances McNamee nga «The Last Ship».
Sam Marlowe, redaktor i recensioneve në The Stage dhe bashkëkryetar i jurisë, deklaroi se fituesit e këtij viti përfaqësojnë një gamë vërtet frymëzuese talentesh të freskëta: «Energjia dhe vizioni i tyre do të sigurojnë që skena të mbetet një hapësirë krijuese e gjallë, shoqërisht dhe kulturalisht e rëndësishme». Edicioni i nëntë i çmimeve u mbajt në prag të 10-vjetorit, që festohet në vitin 2027, dhe alumni i tij ka dhënë ndër vite fitues të çmimeve Olivier dhe Tony.
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