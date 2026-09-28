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Serbia

Dy medalje bronzi për informaticienët e rinj serbë në Olimpiadën Ballkanike në Sarajevë

Filip Jandriç dhe Danilo Atanaskoviç fituan medalje bronzi në JBOI, që u mbajt nga 22 deri më 28 shtator në Sarajevë — siç njofton RTS-ja

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Medalje bronzi nga olimpiada e informatikës (foto: Prateek Karandikar / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)
Medalje bronzi nga olimpiada e informatikës (foto: Prateek Karandikar / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Ekipi i të rinjve serbë në informatikë ka fituar dy medalje bronzi në Olimpiadën Ballkanike për të Rinj në Informatikë (JBOI), që u mbajt nga 22 deri më 28 shtator 2026 në Sarajevë, Bosnjë e Hercegovinë, siç njofton transmetuesi publik serb RTS. Në garë morën pjesë 55 garues nga 14 vende, ballkanike dhe të ftuara.

Medaljet e bronzit i fituan Filip Jandriç, nxënës i Shkollës Fillore “Veljko Petroviç” në Begeç, dhe Danilo Atanaskoviç, nxënës i Gjimnazit “Svetozar Markoviç” në Nish. Anëtarë të ekipit ishin edhe Nikola Millosheviç, nxënës i Gjimnazit Matematik në Beograd, dhe Nikola Vidakoviç, nxënës i Shkollës Fillore “Branko Radiçeviç” në Beograd.

Ekipi i Serbisë u përzgjodh përmes një serie garash të organizuara nga Shoqata Matematike e Serbisë, nën patronazhin e Ministrisë së Arsimit të Serbisë. Drejtues i ekipit ishte Ognjen Teshiç nga Fakulteti i Matematikës i Universitetit të Beogradit, i cili ishte edhe autor i njërës nga gjashtë detyrat algoritmike që zgjidhën nxënësit; zëvendës-drejtuesja ishte Teodora Obradoviç nga Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Matematikës i Universitetit të Nishit.

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