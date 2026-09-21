«I Have Proof» sot në Fantastic Fest: filmi horror i xhiruar krejtësisht me kaseta VHS, me Larsen Deane
Trileri psikologjik i James Cullen Bressack, xhiruar tërësisht në kaseta të vjetra VHS-C për një estetikë autentike "lo-fi", do të ketë premierën botërore sot në Fantastic Fest në Austin, Teksas.
«I Have Proof» është trileri i ri psikologjik i shkruar dhe drejtuar nga James Cullen Bressack, një emër i njohur i zhanrit horror, që i kthehet sot publikut me një projekt që sfidon gjithçka që presim nga një film modern. Karakteristika unike e tij: është xhiruar TËRËSISHT me kaseta të vjetra VHS-C, pa asnjë efekt dixhital standard, për të arritur një estetikë autentike “lo-fi” që nuk mund të imitohet në kompjuter. Për të realizuar këtë, produksioni bleu rreth 30 kaseta bosh ose të përdorura në eBay, të cilat u ri-incizuan plotësisht.
Sipas sinopsit zyrtar: «Alex ka prova. Ai ka nevojë që ju t’i shihni. I HAVE PROOF është një zbritje psikologjike ku realiteti nuk është kurrë ajo që duket.» Trailer-i i publikuar javët e fundit tregon një vajzë që ndiqet përmes një sërë klipesh të përshpejtuara, duke shtuar enigmën mbi historinë që fshihet pas këtyre provave misterioze.
Në kast gjenden Larsen Deane në rolin e Alex (i njohur nga “Ford v Ferrari”), Lilly Van der Meer si Mary (e njohur nga seriali “Neighbours”), Augie Duke si Bex (e njohur nga “Moon Garden”), si dhe B.J. Hendricks, Kelly Lynn Reiter dhe David Josh Lawrence.
Regjisori Bressack i tha “The Hollywood Reporter” se me këtë film shënon kthimin e tij te horror-i «i papërpunuar, i zhveshur». Frymëzimi për këtë rikthim erdhi nga një koment i thjeshtë në Letterboxd, ku një shikues i kërkonte t’u kthehej filmave të tij “grunge”. «Po mbështetemi plotësisht te analogu për të krijuar diçka që AI nuk mund ta përsëriste», deklaroi ai, duke e kthyer kasetën VHS në një manifest kundër epokës së imazheve dixhitale të përsosura.
Premiera botërore në SHBA e «I Have Proof» zhvillohet SOT, më 21 shtator 2026, në Fantastic Fest — festivali prestigjioz i kinematografisë së zhanrit që mbahet në Austin, Teksas, nga 17 deri më 24 shtator. Pritjet janë të larta për të parë se si publiku do ta pranojë këtë eksperiment të guximshëm analog në një epokë dixhitale.
Burimi: ComingSoon.net
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