«I See Buildings Fall Like Lightning» i Clio Barnard fiton çmimin kryesor në Festivalin e Dinard-it
Filmi britanik mori "Golden Hitchcock" për filmin më të mirë në edicionin e 37-të të Festivalit të Filmit Britanik dhe Irlandez në Bretanjë, ku u nderuan edhe «The Education of Jane Cumming» dhe «Skintown».
Edicioni i 37-të i Festivalit të Filmit Britanik dhe Irlandez të Dinard-it u mbyll mbrëmjen e djeshme me ceremoninë e ndarjes së çmimeve në Palais des Arts et du Festival, ku filmi «I See Buildings Fall Like Lightning» i regjisores britanike Clio Barnard mori çmimin kryesor të festivalit, “Golden Hitchcock” për filmin më të mirë, siç njofton Cineuropa. Festivali u mbajt nga 7 deri më 11 tetor në qytetin bregdetar të Bretanjës, në Francë.
Jurinë e këtij edicioni e kryesonte aktorja Amira Casar, e njohur për rolin në «Call Me by Your Name», ndërsa anëtarë ishin aktorët Thibault de Montalembert, Ben Hardy dhe Zoé Adjani, si dhe producenti Stephen Woolley. Filmi fitues, një dramë ansambël e realizmit social, ishte shfaqur më parë në seksionin Directors’ Fortnight dhe, sipas Cineuropa-s, kishte marrë gjatë vitit edhe Çmimin e Publikut në Kanë, ndaj çmimi i Dinard-it i shtohet një serie vlerësimesh për veprën më të fundit të Barnard-it.
Mes fituesve të tjerë, çmimin për interpretimin më të mirë e morën Flora Nicholson dhe Claire Dunne për «The Education of Jane Cumming» të Sophie Heldman, bashkëprodhim gjermano-zvicerano-britanik që u shfaq premierë në seksionin Panorama të Berlinales. Çmimi Special Barrière shkoi për «Rose of Nevada» të Mark Jenkin, ndërsa Çmimi i Publikut Hitchcock për filmin e gjatë iu dha «Skintown» të Kieron J. Walsh; te filmat e shkurtër u nderua «Punt» i Nicky Larkin, kurse çmimi “Talenti i së nesërmes” i Ouest-France shkoi për «Lady» të Olive Nwosu.
Edicioni i sivjetëm shënon edhe një moment kthese për vetë festivalin: drejtoresha Dominique Green do të largohet pas shtatë vitesh në krye, ndërsa e ardhmja e manifestimit do të vlerësohet përmes një rishikimi të pavarur të porositur nga zyra e kryetarit të bashkisë së Dinard-it, përfundimet e të cilit priten në fillim të vitit 2027.
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