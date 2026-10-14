I vihet flaka kullës në ndërtim në Rrugën e Durrësit, zjarrfikësja vështirësi për të ndërhyrë (VIDEO)
Protesta e nisur në orët e paradites para Ministrisë së Arsimit ka degjeneruar në akte dhune ndaj pothuajse të gjitha institucioneve me të rëndësishme në kryeqytet.
Protestuesit kanë djegur gjatë orëve të mbremjes së të mërkurës edhe katin e parë të një kulle në ndërtim e sipër në fillim të rrugës së Durrësit.Ka qenë e pamunduar për zjarrfiksen te ndërhyjë për shkak se rruga është e mbushur me hekura, mbeturina, semafora të hedhur në tokë nga protestuesit.
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