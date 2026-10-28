Ilaçi i ri i Eli Lilly-t mposht Ozempic-un: humbje peshe më shumë se dyfish në studimin krahasues
Retatrutide uli sheqerin në gjak me 2,2 pikë përqindjeje kundrejt 1,8 të Ozempic-ut dhe solli humbje mesatare deri në 21,5 kilogramë në 80 javë, njoftoi kompania të mërkurën
Ilaçi eksperimental i gjeneratës së re i Eli Lilly-t, retatrutide, e ka tejkaluar Ozempic-un e Novo Nordisk-ut si në kontrollin e sheqerit në gjak, ashtu edhe në humbjen e peshës, në një studim të fazës së tretë me persona me diabet të tipit 2, siç njofton Reuters.
Në studimin krahasues kokë më kokë, që përfshiu 1.298 të rritur dhe zgjati 80 javë, të dyja dozat e retatrutide-s — 9 dhe 12 miligramë — e ulën hemoglobinën e glikozuar (A1C), masën e sheqerit mesatar në gjak, me 2,2 pikë përqindjeje, kundrejt 1,8 pikëve të Ozempic-ut në dozën 2 miligramë, doza më e lartë e miratuar për diabetin.
Diferenca në peshë ishte edhe më e theksuar: pacientët me retatrutide humbën mesatarisht 20,1 kilogramë me dozën 9 mg dhe 21,5 kilogramë me dozën 12 mg, kundrejt 9,5 kilogramëve me Ozempic.
Retatrutide, që merret një herë në javë, aktivizon tre receptorë hormonesh — GLP-1, GIP dhe glukagon — prandaj njihet me nofkën “triple-G”. Sipas kompanisë, ilaçi dha gjithashtu përmirësime më të mëdha se Ozempic në disa faktorë rreziku kardiovaskular, si kolesteroli jo-HDL, trigliceridet dhe tensioni sistolik i gjakut.
“Bazuar në këto rezultate, besojmë se retatrutide, nëse miratohet, mund të ndryshojë paradigmën e trajtimit për njerëzit që jetojnë me diabet të tipit 2, obezitet dhe sëmundje të lidhura kardiometabolike”, tha Kenneth Custer, president i Lilly Cardiometabolic Health.
Efektet anësore më të zakonshme ishin ato të stomakut, ndërsa ndërprerja e trajtimit për shkak të tyre ishte më e shpeshtë te retatrutide: 7,9 për qind e pacientëve me dozën 12 mg e lanë ilaçin, kundrejt 2,7 për qind te Ozempic.
Nga ana e saj, Novo Nordisk theksoi se Ozempic nuk duhet vlerësuar vetëm nga humbja e peshës: zëdhënësja Liz Skrbkova kujtoi se ilaçi ka provuar mbrojtje për zemrën, veshkat dhe mëlçinë dhe është përdorur nga më shumë se 28 milionë njerëz në mbarë botën.
Lilly, që tashmë shet Zepbound për humbjen e peshës dhe Mounjaro për diabetin, ka thënë më herët se pret të kërkojë miratimin e Administratës Amerikane të Ushqimit dhe Barnave (FDA) për retatrutide para fundit të marsit 2027.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.