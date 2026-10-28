Wingstop tejkalon pritshmëritë për fitimin, por të ardhurat zhgënjejnë; aksionet kërcejnë
Zinxhiri i restoranteve raportoi fitim të rregulluar prej 1,08 dollarësh për aksion në tremujorin e tretë, ndërsa shitjet në të njëjtat dyqane në SHBA ranë 5,4 për qind
Zinxhiri i restoranteve Wingstop tejkaloi pritshmëritë e Wall Street-it për fitimin e tremujorit të tretë, por nuk arriti objektivin e të ardhurave, ndërsa shitjet në restorantet ekzistuese në Shtetet e Bashkuara vazhduan rënien, siç njofton Zacks.
Kompania raportoi të mërkurën fitim të rregulluar prej 1,08 dollarësh për aksion, mbi vlerësimin konsensus prej 1,02 dollarësh. Fitimi neto u rrit 2,2 për qind, në 29,1 milionë dollarë. Të ardhurat totale u rritën 5,3 për qind krahasuar me një vit më parë, në 185,1 milionë dollarë, por mbetën nën pritshmëritë e analistëve.
Shitjet në të gjithë sistemin u rritën 6 për qind, në 1,4 miliardë dollarë, të mbështetura nga 76 hapje neto restorantesh të reja; në fund të tremujorit zinxhiri numëronte 3.331 restorante. Por shitjet në të njëjtat dyqane brenda vendit ranë 5,4 për qind, ndërsa porositë digjitale përbëjnë 73,7 për qind të shitjeve të sistemit.
“Po ndërmarrim veprime të qëllimshme në të gjithë biznesin për të nxitur rritjen e shitjeve në të njëjtat dyqane”, tha presidenti dhe drejtori ekzekutiv Michael Skipworth, duke pranuar se kompania nuk është e kënaqur me rezultatet e tremujorit, megjithëse sheh shenja të hershme përmirësimi nga ndryshimet e bëra.
Për vitin fiskal 2026, Wingstop pret tani një rënie prej rreth 6,5 deri në 7 për qind të shitjeve në të njëjtat dyqane brenda vendit, por konfirmoi planet për 440 deri në 450 hapje neto të reja në shkallë globale dhe një dividend tremujor prej 0,33 dollarësh për aksion.
Pavarësisht rezultateve të përziera, aksionet e kompanisë u rritën ndjeshëm të mërkurën — mbi 12 për qind sipas raportimeve të tregut — shenjë se investitorët kishin pritur shifra edhe më të dobëta.
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