Independent 20th Century zbret në ndërtesën ikonike Breuer: panairi i artit rritet me 75%, me 57 ekspozues
Nga 24 deri më 27 shtator, panairi i artit të shekullit XX merr përsipër hapësirën e Sotheby's në Upper East Side — me "dialogun" Yves Klein–Lucio Fontana dhe mbi 130 artistë
Panairi i artit “Independent 20th Century” do të marrë përsipër ndërtesën Breuer të Sotheby’s në Upper East Side të Manhattanit, nga 24 deri më 27 shtator. Është një zgjerim i rëndësishëm: panairi do të jetë 75% më i madh se edicionet e mëparshme, me rreth 57 ekspozues dhe më shumë se 130 artistë.
Themeluesja e panairit, Elizabeth Dee, siguroi ndërtesën Breuer si vendndodhje — hapësirën që Sotheby’s e bleu në vitin 2023 për 100 milionë dollarë. Dee tha se bisedimet me shefin ekzekutiv të Sotheby’s, Charles Stewart, çuan në një angazhim të menjëhershëm: “Gjithçka thjesht u vendos,” i tha ajo gazetës The Art Newspaper. Panairi planifikon të përdorë çdo pjesë të ndërtesës ikonike.
Ndër pikat kulmore të panairit është një “bisedë e veçantë” midis Yves Klein dhe Lucio Fontana-s, e prezantuar nga galeritë Lévy Gorvy Dayan dhe Nahmad Contemporary. Lévy Gorvy Dayan do të shfaqë vepra të Klein-it nga fillimi i viteve 1960, përfshirë instalimin “Blue Rain” dhe disa “Cosmogonies”, në katin e katërt të Breuer-it. Prezantimi solo i Nahmad Contemporary për Fontana-n përqendrohet te vepra të krijuara midis viteve 1956 dhe 1961, duke eksploruar ndikimin e Venecias te artisti. Sipas Dee-s, të dy “trajtojnë një lidhje me dritën dhe natyrën… ishin miq që e admironin njëri-tjetrin gjatë gjithë jetës dhe ndanin këtë obsesion dhe magjepsje me hapësirën fizike dhe thyerjen e kufijve të pikturës tradicionale.”
Galeria berlineze Esther Schipper do të festojë 40 vjet “estetikë relacionale”, një term i krijuar nga kuratori francez Nicolas Bourriaud, me vepra të Philippe Parreno, Liam Gillick, Dominique Gonzalez-Foerster, Angela Bulloch dhe Pierre Huyghe.
Madeline Lissner, drejtoresha globale e arteve të bukura në Sotheby’s, e mirëpriti bashkëpunimin, duke theksuar se ky vjeshtë shënon 60-vjetorin e hapjes së ndërtesës Breuer. Ndërtesa ka strehuar më parë Muzeun Whitney të Artit Amerikan (deri në 2015), Met Breuer (2016–2020) dhe Frick Madison (2021–2024). Panairi Independent lindi në 2008 si një projekt i vogël jofitimprurës i quajtur X në ndërtesën e ish-Dia Art Foundation në Chelsea, ku vizituan 75,000 njerëz në 12 muaj.
Burimi: The Art Newspaper
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