«Nuk kam frikë» nga protestat pro-palestineze: Naomi Beckwith thotë se artistë kanë refuzuar Documenta 16
Drejtoresha artistike e edicionit të 16-të të documenta-s, që hapet në qershor 2027 në Kassel, zbuloi në një intervistë për Die Zeit se disa artistë kanë refuzuar pjesëmarrjen për shkak të pozicionit të Gjermanisë mbi luftën në Gaza.
Naomi Beckwith, drejtoresha artistike e Documenta 16, ka thënë në një intervistë të fundit për gazetën gjermane Die Zeit se «nuk ka frikë» nga protestat pro-palestineze gjatë edicionit të 16-të të ekspozitës më të rëndësishme të artit bashkëkohor në botë, që hapet më 12 qershor 2027 në Kassel të Gjermanisë.
«Njerëzit kanë të drejtë të protestojnë dhe të shprehin mendimet e tyre», tha ajo.
Beckwith zbuloi se disa artistë kanë refuzuar të marrin pjesë në ekspozitë për shkak të «pozicionit të Gjermanisë mbi luftën në Gaza» dhe shqetësimeve për lirinë artistike në vend.
E pyetur për qëndrimin e saj personal mbi Gazën, ajo nuk u përgjigj drejtpërdrejt, duke thënë se pyetja më e rëndësishme është «si mund ta kapërcejmë këtë mentalitet përçarës» dhe «si mund të fillojmë të flasim sërish me njëri-tjetrin». «E kuptoj nevojën për solidaritet dhe mbështetje, por nuk do të arrijmë askund me krahë të fortifikuara», shpjegoi ajo.
Documenta 16 vjen pas edicionit të 15-të veçanërisht të diskutueshëm në vitin 2022, kur kuratorët e kolektivit indonezian ruangrupa u akuzuan për antisemitizëm për një vepër të kolektivit Taring Padi që u hoq nga ekspozita, ndërsa një hapësirë me vepra artistësh palestinezë u vandalizua.
Pas kësaj, organizata e documenta-s miratoi përkufizimin e punës së Aleancës Ndërkombëtare për Kujtesën e Holokaustit (IHRA) për antisemitizmin — një vendim i kritikuar gjerësisht për bashkimin e antisionizmit me antisemitizmin.
Beckwith, nëndrejtore dhe kryekuratore e Muzeut Guggenheim në Nju Jork, u emërua drejtoreshë artistike e Documenta 16 në dhjetor 2024, pasi komiteti i parë përzgjedhës dha dorëheqjen në masë. Edicioni i 16-të pritet të hapet më 12 qershor 2027 dhe do të zgjasë 100 ditët e zakonshme në Kassel.
Burimi: Hyperallergic
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