OBSH: 1,574 të vrarë dhe 6,939 të plagosur në Jemen që nga gushti, 8,513 viktima gjithsej
Sipas raportit më të fundit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, vetëm në periudhën e fundit tetëditore të raportimit u vranë 292 persona dhe u plagosën 1,048 të tjerë, ndërsa luftimet në Jemen po intensifikohen.
Luftimet në Jemen kanë lënë të paktën 1,574 të vrarë dhe 6,939 të plagosur që nga fillimi i gushtit, sipas shifrave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH) të cituara nga Al Jazeera në përditësimet e saj live për luftën kundër Iranit. Bilanci i përgjithshëm i viktimave, të vrarë dhe të plagosur bashkë, arrin në 8,513 persona në më shumë se tre muaj luftimesh.
Vetëm në periudhën e fundit tetëditore të raportimit, siç njofton Al Jazeera, u vranë 292 persona dhe u plagosën 1,048 të tjerë — një ritëm që tregon se përshkallëzimi i javëve të fundit po e rëndon me shpejtësi bilancin humanitar të konfliktit mes Huthi-ve dhe forcave qeveritare të mbështetura nga Arabia Saudite.
Shifrat e reja shënojnë rritje të fortë krahasuar me fillimin e tetorit, kur OBSH-ja fliste për gati 1,000 të vrarë dhe mbi 4,200 të plagosur që nga nisja e përshkallëzimit në gusht. Në shtator, bilanci zyrtar ishte ende 674 të vrarë dhe gati 3,000 të plagosur.
Luftimet janë përqendruar ndër të tjera rreth qytetit të Taizit, ku banorët po mbledhin sendet e tyre mes rrënojave të shtëpive të shkatërruara. Përshkallëzimi në Jemen është kthyer në një front të dytë të luftës më të gjerë rajonale, me sulme të Huthi-ve ndaj Arabisë Saudite dhe goditje ajrore saudite ndaj pozicioneve të grupit.
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