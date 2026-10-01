☀️
Tiranë 18°C · Kthjellët 01 Tetor 2026
S&P 500 7,667 ▲0.21%
DOW 50,889 ▼0.03%
NASDAQ 26,917 ▲0.21%
NAFTA 92.92 ▲2.76%
ARI 4,203 ▲0.38%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1340 EUR/GBP 0.8547 EUR/CHF 0.9469 EUR/ALL 92.0731 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5251 EUR/TRY 55.6258 EUR/JPY 178.36 EUR/CAD 1.6116 EUR/USD 1.1340 EUR/GBP 0.8547 EUR/CHF 0.9469 EUR/ALL 92.0731 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5251 EUR/TRY 55.6258 EUR/JPY 178.36 EUR/CAD 1.6116
₿ CRYPTO
BTC $84,830 ▲ +1.06% ETH $2,702 ▲ +0.79% XRP $1.5011 ▲ +0.21% SOL $118.3500 ▼ -0.45%
S&P 500 7,667 ▲0.21 % DOW 50,889 ▼0.03 % NASDAQ 26,917 ▲0.21 % NAFTA 92.92 ▲2.76 % ARI 4,203 ▲0.38 % S&P 500 7,667 ▲0.21 % DOW 50,889 ▼0.03 % NASDAQ 26,917 ▲0.21 % NAFTA 92.92 ▲2.76 % ARI 4,203 ▲0.38 %
EUR/USD 1.1340 EUR/GBP 0.8547 EUR/CHF 0.9469 EUR/ALL 92.0731 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5251 EUR/TRY 55.6258 EUR/JPY 178.36 EUR/CAD 1.6116 EUR/USD 1.1340 EUR/GBP 0.8547 EUR/CHF 0.9469 EUR/ALL 92.0731 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5251 EUR/TRY 55.6258 EUR/JPY 178.36 EUR/CAD 1.6116
01 Tet 2026
Breaking
Putin: Oferta ruse për të mbajtur uraniumin e Iranit mbetet ende në fuqi Zjarr i madh në Lezhë! Flakët rrezikojnë banesat në Manati dhe Barbullojë, era e fortë vështirëson ndërhyrjen Zjarr i madh në Lezhë! Flakët rrezikojnë banesat në Manati dhe Barbullojë, era e fortë vështirëson ndërhyrjen “Publikimi i videove intime i qëllimshëm”, avokatja: Sa vite rrezikojnë përgjegjësit? “Publikimi i videove intime i qëllimshëm”, avokatja: Sa vite rrezikojnë përgjegjësit?
Menu
Politika

Integrimi në BE, Franca konfirmon mbështetjen për zgjerimin

· 2 min lexim

Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ferit Hoxha, u takua me të Dërguarin e Posaçëm të Francës për Ballkanin Perëndimor, René Troccaz, gjatë qëndrimit të tij në Przno të Malit të Zi.

Biseda u fokusua në procesin e anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, zhvillimet në Ballkanin Perëndimor, si dhe rëndësinë strategjike të forcimit të bashkëpunimit rajonal, ndërlidhjes dhe sigurisë.

Në një postim në rrjetin social X, Hoxha shkruan se Shqipëria dhe Franca kanë ndërtuar një partneritet të shkëlqyer, të mbështetur në vlera të përbashkëta evropiane, duke veçuar mbështetjen e Francës për perspektivën evropiane të vendit.

“Mbështetja e vazhdueshme e Francës për rrugëtimin evropian të Shqipërisë, si dhe angazhimi i saj aktiv për një proces zgjerimi të besueshëm dhe të bazuar në meritë, kanë rëndësi strategjike jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për të ardhmen e Ballkanit Perëndimor dhe të Evropës në tërësi.

Mbetemi të vendosur të punojmë ngushtë me Francën për të forcuar perspektivën evropiane të rajonit, për të konsoliduar stabilitetin dhe sigurinë, si dhe për ta afruar në mënyrë të vendosur dhe të pakthyeshme Ballkanin Perëndimor me Bashkimin Evropian”, thekson Hoxha.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu