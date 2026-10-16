Tiranë 8°C · Pjesërisht vranët 16 Tetor 2026
S&P 500 7,744 ▲0.33%
DOW 52,178 ▲1.08%
NASDAQ 26,713 ▲0.08%
NAFTA 95.91 ▼0.61%
ARI 4,193 ▲0.55%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1215 EUR/GBP 0.8454 EUR/CHF 0.9292 EUR/ALL 91.2623 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4408 EUR/TRY 55.4984 EUR/JPY 177.20 EUR/CAD 1.5915 EUR/USD 1.1215 EUR/GBP 0.8454 EUR/CHF 0.9292 EUR/ALL 91.2623 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4408 EUR/TRY 55.4984 EUR/JPY 177.20 EUR/CAD 1.5915
₿ CRYPTO
BTC $82,056 ▲ +1.16% ETH $2,440 ▲ +3.09% XRP $1.3365 ▲ +2.32% SOL $105.4600 ▲ +2.86%
S&P 500 7,744 ▲0.33 % DOW 52,178 ▲1.08 % NASDAQ 26,713 ▲0.08 % NAFTA 95.91 ▼0.61 % ARI 4,193 ▲0.55 % S&P 500 7,744 ▲0.33 % DOW 52,178 ▲1.08 % NASDAQ 26,713 ▲0.08 % NAFTA 95.91 ▼0.61 % ARI 4,193 ▲0.55 %
EUR/USD 1.1215 EUR/GBP 0.8454 EUR/CHF 0.9292 EUR/ALL 91.2623 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4408 EUR/TRY 55.4984 EUR/JPY 177.20 EUR/CAD 1.5915 EUR/USD 1.1215 EUR/GBP 0.8454 EUR/CHF 0.9292 EUR/ALL 91.2623 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4408 EUR/TRY 55.4984 EUR/JPY 177.20 EUR/CAD 1.5915
16 Tet 2026
Breaking
Huthi-t pretendojnë se rrëzuan një dron saudit Wing Loong II mbi Marib Fotot e para nga «King of the Yees» në Off-Broadway: Francis Jue dhe Kelly Marie Tran si baba e bijë në Signature Theatre Muzeu Kombëtar i Artit Afrikan në Uashington merr 100 vepra arti dhe mbi 2 milionë dollarë nga trashëgimia e senatorit Jack Faxon «Digger» i Tom Cruise humb 2 535 ekrane në javën e tretë: rënia prej 76% ndër më të mëdhatë për një film të madh Trump në Newsmax: Zelensky është më i vështirë për marrëveshje se Putini, sulmet ndaj rafinerive po rrisin çmimet e naftës
Menu
Konflikti SHBA - Iran

Iraku miraton zëvendëskryeministër nga grupi i mbështetur nga Irani dhe i sanksionuar nga SHBA-ja

Parlamenti i Irakut plotësoi kabinetin e kryeministrit Ali al-Zaidi duke miratuar tre zëvendëskryeministra dhe 11 ministra, mes tyre Laith al-Khazali nga Asaib Ahl al-Haq. Emërimi vjen ndërsa Bagdadi zotohet të çarmatosë grupet e armatosura jashtë kontrollit të shtetit dhe të përfundojë tërheqjen e forcave amerikane.

· 2 min lexim
Zona e Gjelbër në Bagdad, ku ndodhen institucionet kryesore të Irakut

Parlamenti i Irakut e plotësoi kabinetin e kryeministrit Ali al-Zaidi, duke miratuar tre zëvendëskryeministra dhe 11 ministra të rinj, siç njofton Al Jazeera. Votimi e mbyll procesin e formimit të qeverisë në një moment kur vendi po përballet me presione të rënda ekonomike dhe të sigurisë nga lufta që ka përfshirë rajonin.

Emri që bie më shumë në sy mes të miratuarve është Laith al-Khazali, përfaqësues i Asaib Ahl al-Haq, grupit të mbështetur nga Irani. Shtetet e Bashkuara e kanë shpallur këtë grup organizatë terroriste në vitin 2020, ndërsa drejtuesit e tij janë nën sanksione amerikane që nga viti 2019, ndaj emërimi pritet të ndiqet me vëmendje në Uashington.

Kryeministri al-Zaidi e arsyetoi përbërjen e re të kabinetit me gjendjen e vështirë të vendit, duke përmendur presionet e luftës mbi ekonominë dhe sigurinë. Ai bëri të ditur edhe zhvlerësimin prej gati 15 për qind të dinarit irakian, masë që, sipas tij, u desh për të siguruar pagat, ndërsa financat publike mbeten nën trysni.

Në të njëjtën kohë, qeveria e Bagdadit është zotuar të çarmatosë grupet e armatosura që veprojnë jashtë kontrollit të shtetit dhe të përfundojë procesin e tërheqjes së forcave amerikane nga Iraku. Pikërisht ky zotim e bën më të ndjeshëm emërimin e një përfaqësuesi të një grupi të armatosur në postin e zëvendëskryeministrit, pasi çarmatimi i milicive ka qenë prej kohësh një nga kërkesat kryesore të Uashingtonit.

Zhvillimi vjen ndërsa lufta SHBA–Iran vazhdon të ndikojë drejtpërdrejt politikën e brendshme të Irakut, vend i cili prej muajsh përpiqet të ruajë ekuilibrin mes Teheranit dhe Uashingtonit dhe të mos kthehet vetë në shesh përplasjeje mes dy palëve.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu