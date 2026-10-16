Iraku miraton zëvendëskryeministër nga grupi i mbështetur nga Irani dhe i sanksionuar nga SHBA-ja
Parlamenti i Irakut plotësoi kabinetin e kryeministrit Ali al-Zaidi duke miratuar tre zëvendëskryeministra dhe 11 ministra, mes tyre Laith al-Khazali nga Asaib Ahl al-Haq. Emërimi vjen ndërsa Bagdadi zotohet të çarmatosë grupet e armatosura jashtë kontrollit të shtetit dhe të përfundojë tërheqjen e forcave amerikane.
Parlamenti i Irakut e plotësoi kabinetin e kryeministrit Ali al-Zaidi, duke miratuar tre zëvendëskryeministra dhe 11 ministra të rinj, siç njofton Al Jazeera. Votimi e mbyll procesin e formimit të qeverisë në një moment kur vendi po përballet me presione të rënda ekonomike dhe të sigurisë nga lufta që ka përfshirë rajonin.
Emri që bie më shumë në sy mes të miratuarve është Laith al-Khazali, përfaqësues i Asaib Ahl al-Haq, grupit të mbështetur nga Irani. Shtetet e Bashkuara e kanë shpallur këtë grup organizatë terroriste në vitin 2020, ndërsa drejtuesit e tij janë nën sanksione amerikane që nga viti 2019, ndaj emërimi pritet të ndiqet me vëmendje në Uashington.
Kryeministri al-Zaidi e arsyetoi përbërjen e re të kabinetit me gjendjen e vështirë të vendit, duke përmendur presionet e luftës mbi ekonominë dhe sigurinë. Ai bëri të ditur edhe zhvlerësimin prej gati 15 për qind të dinarit irakian, masë që, sipas tij, u desh për të siguruar pagat, ndërsa financat publike mbeten nën trysni.
Në të njëjtën kohë, qeveria e Bagdadit është zotuar të çarmatosë grupet e armatosura që veprojnë jashtë kontrollit të shtetit dhe të përfundojë procesin e tërheqjes së forcave amerikane nga Iraku. Pikërisht ky zotim e bën më të ndjeshëm emërimin e një përfaqësuesi të një grupi të armatosur në postin e zëvendëskryeministrit, pasi çarmatimi i milicive ka qenë prej kohësh një nga kërkesat kryesore të Uashingtonit.
Zhvillimi vjen ndërsa lufta SHBA–Iran vazhdon të ndikojë drejtpërdrejt politikën e brendshme të Irakut, vend i cili prej muajsh përpiqet të ruajë ekuilibrin mes Teheranit dhe Uashingtonit dhe të mos kthehet vetë në shesh përplasjeje mes dy palëve.
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