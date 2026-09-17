Irani dëbon një diplomat suedez si hakmarrje: ka 48 orë për të lënë vendin
Teheran — Irani ka dëbuar një diplomat suedez, vetëm një ditë pasi Suedia urdhëroi largimin e një zyrtari të ambasadës iraniane dhe thirri ambasadorin e Iranit në Stokholm.
“Dënojmë vendimin e Suedisë për ta penguar një nga diplomatët tanë të vazhdojë detyrat në ambasadën tonë në Stokholm, dhe e konsiderojmë hakmarrje ndaj veprimeve provokuese të disa individëve kundër ambasadës iraniane në Suedi”, tha Ministria e Jashtme e Iranit, sipas mediave shtetërore.
“I kemi njoftuar ambasadorit suedez se një nga diplomatët suedezë duhet të largohet nga Irani brenda 48 orësh”, shtohej në deklaratë.
Ambasada iraniane në Stokholm u sulmua javën e kaluar nga një grup njerëzish që thyen derën e saj me një kamionçinë, një incident që Teherani e përmend si sfond të përplasjes diplomatike.
Dëbimi nga Suedia, për të cilin Teherani po hakmerret tani, u bë me akuzën për aktivitete kundër sigurisë. Eskalimi diplomatik vjen në mes të luftës SHBA–Iran, që po zgjeron efektet e saj edhe në marrëdhëniet e Iranit me Evropën.
Burimi: Al Jazeera (https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/17/iran-war-live-trump-says-us-nearing-end-of-war-claims-tehran-direct-talks)
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