Irani e sulmon kryeministrin kanadez Carney: “koha është shumë mizore” për “strehën e iluzionit dhe hipokrizisë”
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane, Esmaeil Baghaei, kritikoi ashpër kryeministrin e Kanadasë pasi ai e cilësoi kërcënimin e Trump-it për "asgjësimin" e Iranit thjesht si "gjuhë lufte".
Ministria e Jashtme e Iranit ka kritikuar ashpër kryeministrin kanadez, Mark Carney, pasi ky i fundit e quajti kërcënimin e presidentit amerikan Donald Trump për “asgjësimin” e Iranit thjesht “gjuhë lufte”.
Në një postim në platformën X, zëdhënësi i ministrisë, Esmaeil Baghaei, tha se “Mark Carney duhet ta kuptojë se koha është shumë mizore për të lënë të qëndrojë përgjithmonë streha e iluzionit dhe hipokrizisë”. Sipas tij, “ata që kërkuan strehë nën hijen e gjatë të bullizmit amerikan” do të mësojnë përfundimisht se “shmangia e syve nga realiteti dhe shitja e dinjitetit dhe vetë-respektit nuk blen shpëtim”.
Baghaei shtoi me tone poetike se kritikët e Iranit “do të shohin se kombi që dikur komplotuan me perandoritë për ta shtypur ishte rojtari i vetmuar i një flake të shenjtë”, që mbajti ndezur pishtarin kundër shtrëngimit.
Reagimi vjen një ditë pas fjalimit të presidentit iranian Masoud Pezeshkian në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së, ku ai tha se Irani nuk do të përkulet kurrë përballë kërcënimeve amerikane, dhe pas fjalimit të Trump-it një ditë më parë, ku presidenti amerikan paralajmëroi se mund ta “asgjësojë Republikën Islamike” nëse nuk arrihet marrëveshje.
Kanadaja u bë këtë javë edhe shënjestër e masave të reja, teksa Otava sanksionoi 10 zyrtarë dhe entitete iraniane me akuza për shkelje të të drejtave të njeriut — një lëvizje që Teherani e ka dënuar si ndërhyrje në punët e brendshme.
Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/24/iran-war-live-tehran-says-it-wont-be-bullied-remains-open-for-talks
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