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24 Sht 2026
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Receta gatimi

Sopa de ajo — supa tradicionale spanjolle me hudhër, vezë dhe bukë të thekur

· 1 min lexim

Përbërësit (4 porcione)

  • 8 thelpinj hudhre, të prera në feta të holla
  • 150 g bukë fshati e vjetër një-ditëshe, e prerë në kubikë
  • 100 ml vaj ulliri ekstra i virgjër
  • 1 lugë çaji paprika e ëmbël
  • 1,2 litra lëng mishi ose perimesh (i nxehtë)
  • 4 vezë
  • Kripë sipas shijes
  • Majdanoz i freskët i grirë hollë, për servirje

Përgatitja

  1. Nxehni vajin e ullirit në një tenxhere me fund të trashë (ose enë balte) në zjarr mesatar.
  2. Shtoni fetat e hudhrës dhe kaurdisini 2–3 minuta derisa të marrin ngjyrë të artë — kujdes të mos digjen, se hidhërohen.
  3. Shtoni paprikën, përziejeni shpejt 20–30 sekonda, pastaj hidhni menjëherë kubikët e bukës dhe përziejini që të thithin vajin.
  4. Hidhni lëngun e nxehtë dhe kripën, ulni zjarrin dhe lëreni të ziejë ngadalë për 15 minuta.
  5. Thyeni vezët një nga një në supë, mbulojeni tenxheren dhe gatuajini 3–4 minuta derisa e bardha të mpikset por e verdha të mbetet e butë.
  6. Servireni të nxehtë në tasa balte, spërkatur me majdanoz të freskët.

Koha: Përgatitja 10 minuta, gatimi 25 minuta (gjithsej rreth 35 minuta). Porcione: 4.

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