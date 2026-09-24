Sopa de ajo — supa tradicionale spanjolle me hudhër, vezë dhe bukë të thekur
Përbërësit (4 porcione)
- 8 thelpinj hudhre, të prera në feta të holla
- 150 g bukë fshati e vjetër një-ditëshe, e prerë në kubikë
- 100 ml vaj ulliri ekstra i virgjër
- 1 lugë çaji paprika e ëmbël
- 1,2 litra lëng mishi ose perimesh (i nxehtë)
- 4 vezë
- Kripë sipas shijes
- Majdanoz i freskët i grirë hollë, për servirje
Përgatitja
- Nxehni vajin e ullirit në një tenxhere me fund të trashë (ose enë balte) në zjarr mesatar.
- Shtoni fetat e hudhrës dhe kaurdisini 2–3 minuta derisa të marrin ngjyrë të artë — kujdes të mos digjen, se hidhërohen.
- Shtoni paprikën, përziejeni shpejt 20–30 sekonda, pastaj hidhni menjëherë kubikët e bukës dhe përziejini që të thithin vajin.
- Hidhni lëngun e nxehtë dhe kripën, ulni zjarrin dhe lëreni të ziejë ngadalë për 15 minuta.
- Thyeni vezët një nga një në supë, mbulojeni tenxheren dhe gatuajini 3–4 minuta derisa e bardha të mpikset por e verdha të mbetet e butë.
- Servireni të nxehtë në tasa balte, spërkatur me majdanoz të freskët.
Koha: Përgatitja 10 minuta, gatimi 25 minuta (gjithsej rreth 35 minuta). Porcione: 4.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.