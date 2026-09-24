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Konflikti SHBA - Iran

Nafta bie pasi Irani sinjalizon hapje ndaj diplomacisë: Brent në 102.13 dollarë

Kontratat e ardhshme të naftës Brent ranë 0.9 për qind të enjten në mëngjes, ndërsa Teherani thotë se mbetet i hapur për diplomacinë për t'i dhënë fund konfliktit me SHBA-në, edhe pse palët mbeten larg një marrëveshjeje.

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Çmimet e naftës shënuan rënie të enjten në mëngjes, pasi Irani deklaroi se mbetet i hapur për diplomacinë për t’i dhënë fund luftës me SHBA-në — edhe pse dy vendet mbeten shumë larg njëra-tjetrës për mënyrën se si do të arrihej kjo.

Kontratat e ardhshme të naftës Brent ranë me 94 centë, ose 0.9 për qind, duke u tregtuar në 102.13 dollarë për fuçi. Nafta amerikane West Texas Intermediate (WTI) ra me 59 centë, ose 0.7 për qind, në 91.56 dollarë për fuçi.

Humbjet erdhën pasi nafta ishte ngjitur me 4 për qind në sesionin e mëparshëm, ndërsa tregjet peshojnë sinjalet kontradiktore nga Uashingtoni dhe Teherani: nga njëra anë kërcënime për “asgjësim” dhe nga ana tjetër takime diplomatike në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në Nju Jork.

Çmimet mbeten megjithatë shumë mbi nivelet e para-luftës, teksa Ngushtica e Hormuzit — dikur arterie për një të pestën e naftës dhe gazit të lëngshëm global — vazhdon të jetë pothuajse e bllokuar, me vetëm disa anije që kalojnë në ditë.

Analistët paralajmërojnë se çdo përshkallëzim i ri në Gjirin Persik apo Detin e Kuq mund t’i rikthejë shpejt çmimet në rritje, ndërsa investitorët mbajnë sytë nga zhvillimet diplomatike në Nju Jork.

Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/24/iran-war-live-tehran-says-it-wont-be-bullied-remains-open-for-talks

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