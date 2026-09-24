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Konflikti SHBA - Iran

Ministrat e Jashtëm të Ukrainës dhe Iranit takohen në OKB: bien dakord të mbajnë kanalet e komunikimit hapur

Andrii Sybiha thotë se me Abbas Araghchi-n diskutuan "hapa të ndërsjellë për të parandaluar përshkallëzimin e tensioneve" mes Kievit dhe Teheranit, pas akuzave për dronët Shahed dhe incidentit në Detin Kaspik.

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Ministri i Jashtëm ukrainas, Andrii Sybiha, njoftoi se është takuar me homologun e tij iranian, Abbas Araghchi, në margjinat e sesionit të 81-të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në Nju Jork, në një përpjekje për të ulur tensionet mes dy vendeve.

Në një postim në platformën X, Sybiha tha se dy diplomatët “diskutuan hapa të ndërsjellë për të parandaluar përshkallëzimin e mëtejshëm të tensioneve mes vendeve tona” dhe “ranë dakord të mbajnë kanalet ekzistuese të komunikimit hapur”. Sipas tij, bisedimet përfshinë edhe situatën në Lindjen e Mesme dhe Evropë, si dhe “pista të ndryshme të përpjekjeve për paqe” që po zhvillohen aktualisht.

Marrëdhëniet mes Kievit dhe Teheranit janë përkeqësuar rëndë pasi Ukraina akuzon Iranin se i ka furnizuar Rusisë dronë sulmues të tipit Shahed, të përdorur në luftën kundër Ukrainës. Nga ana tjetër, Teherani së fundmi akuzoi Ukrainën se ka sulmuar një anije tregtare iraniane në Detin Kaspik — incident për të cilin Ministria e Jashtme iraniane thirri të ngarkuarin me punë të Ukrainës, duke e cilësuar aktin “armiqësor dhe kriminal”.

Ministri i Jashtëm ukrainas, Andrii Sybiha. Foto: Wikimedia Commons

Takimi vjen në një moment kur Irani po zhvillon diplomaci intensive në margjinat e OKB-së, teksa përpiqet të menaxhojë njëkohësisht luftën me SHBA-në dhe tensionet me Kievin. Sybiha theksoi se “ripërsëriti pozicionin e Ukrainës në mbështetje të rivendosjes sa më të shpejtë të paqes dhe stabilitetit në të dy rajonet tona”.

Analistët vlerësojnë se mbajtja e kanaleve të komunikimit hapur është një hap pragmatik, edhe pse mosbesimi mes palëve mbetet i thellë dhe asnjë përparim konkret nuk u njoftua pas takimit.

Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/24/iran-war-live-tehran-says-it-wont-be-bullied-remains-open-for-talks

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