Triplemanía 34, Natë 1 në MGM Grand: Përmbledhje e programit dhe pasojat për Natën 2
Triplemanía 34 u zhvillua për herë të parë si një event dy-ditor, me Natën e Parë të organizuar të premten më 12 shtator 2026 në MGM Grand Garden Arena në Las Vegas. Ndeshja kryesore vendosi përballjen mes Rey Mysterio dhe Omos për të përcaktuar nëse Omos do të rikthehej në AAA apo do të largohej përgjithmonë. Përveç një përballjeje, të gjitha takimet e tjera kishin implikime për Natën e Dytë që pritej të mbahej të dielën në Mexico City.
Siç raporton Bleacher Report, karta e njoftuar për natën përfshinte: ndeshjen që përcakton fatin e Omos—Rey Mysterio kundër Omos; tre-këndësh për titullin Latin American të AAA me La Parka (kampion), Mr. Iguana dhe Laredo Kid; sfidën për titullin botëror të trios mes Los Psycho Circus (kampionë) dhe Los Perros del Mal; një Fatal 4-Way për vendin si sfidues i titullit Reina de Reinas me Nattie, Faby Apache, La Hiedra dhe Roxanne Perez; një Fatal 4-Way eliminues me Fraxiom, Los Americanos, Tokyo Bad Boys dhe The LWO; dhe një përballje miks trefish me Mascarita Sagrada, Mini Vikingo dhe Adelicious kundër Jack Cartwheel, Mini Abismo Negro dhe Lady Shani.
Shumë nga përballjet u strukturuan me qëllim që të përcaktonin rivalitetet dhe titujt e pjesës së dytë të ekspozitës, duke i dhënë rëndësi rezultateve të nesërme në Mexico City. Pas shfaqjes, vëmendja e organizatorëve, luftëtarëve dhe tifozërisë u përqendrua te ndikimi që do të kenë këto ndeshje në vijim të eventit.
Përmbledhje më të detajuara, vlerësime dhe reagime lidhur me Natën e Parë janë publikuar nga Bleacher Report, ndërsa fokusimi shkon tani te Nata e Dytë në Mexico City dhe pasojat që do të sjellin rezultatet e kësaj nate.
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