Irani paralajmëron “luftë të lodhjes” nëse dështojnë negociatat: sinjale të përziera nga Teherani pas takimit Araghchi–Witkoff
Teherani po dërgon sinjale të përziera në mes të përpjekjeve diplomatike për t’i dhënë fund luftës me SHBA-në. Televizioni shtetëror iranian konfirmoi se ministri i Jashtëm Abbas Araghchi u takua me të dërguarin e posaçëm amerikan Steve Witkoff në Nju Jork — me kërkesë të palës amerikane — në një takim ku u sqaruan dhe u përcollën kushtet e Iranit për ri-hapjen e Ngushticës së Hormuzit.
Gazetari i Al Jazeera-s Tohid Asadi, që raporton nga Teherani, bën të ditur se burime të ndryshme iraniane, diplomatike dhe të sigurisë, thonë se kushtet dhe kërkesat e Iranit nuk kanë ndryshuar. Një burim i sigurisë i tha Al Jazeera-s se nëse SHBA-ja i përmbush angazhimet e saj lidhur me kërkesat iraniane dhe ofron garanci praktike e të mjaftueshme, Irani mund të jetë mjaftueshëm fleksibël për të hyrë në angazhime të mëtejshme.
Por krahas gatishmërisë për diplomaci, shtabi i përbashkët ushtarak iranian deklaroi dje se në rast përshkallëzimi, Irani është gati të hakmerret në një mënyrë më të fortë — diçka që, sipas iranianëve, mund të shkojë edhe përtej kufijve të rajonit. Kjo do të thoshte një “luftë të lodhjes” nëse negociatat dështojnë.
Këto sinjale kontradiktore vijnë në një moment kritik: SHBA-ja ka rritur presionin ekonomik dhe ushtarak mbi Teheranin, ndërsa liderët e të dy vendeve ndodhen në Nju Jork për Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së.
Burimi: Al Jazeera
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