☀️
Tiranë 22°C · Kthjellët 23 Shtator 2026
S&P 500 7,765 ▼0%
DOW 51,864 ▼0.36%
NASDAQ 27,244 ▲0.45%
NAFTA 89.59 ▼1.03%
ARI 4,353 ▼0.53%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1452 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9399 EUR/ALL 91.4884 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3733 EUR/TRY 55.9320 EUR/JPY 180.26 EUR/CAD 1.6093 EUR/USD 1.1452 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9399 EUR/ALL 91.4884 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3733 EUR/TRY 55.9320 EUR/JPY 180.26 EUR/CAD 1.6093
₿ CRYPTO
BTC $85,773 ▲ +0.01% ETH $2,731 ▼ -0.2% XRP $1.5827 ▲ +3.91% SOL $117.1700 ▲ +0.64%
S&P 500 7,765 ▼0 % DOW 51,864 ▼0.36 % NASDAQ 27,244 ▲0.45 % NAFTA 89.59 ▼1.03 % ARI 4,353 ▼0.53 % S&P 500 7,765 ▼0 % DOW 51,864 ▼0.36 % NASDAQ 27,244 ▲0.45 % NAFTA 89.59 ▼1.03 % ARI 4,353 ▼0.53 %
EUR/USD 1.1452 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9399 EUR/ALL 91.4884 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3733 EUR/TRY 55.9320 EUR/JPY 180.26 EUR/CAD 1.6093 EUR/USD 1.1452 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9399 EUR/ALL 91.4884 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3733 EUR/TRY 55.9320 EUR/JPY 180.26 EUR/CAD 1.6093
23 Sht 2026
Breaking
Euromost: Kallëzim penal kundër katër kompanive për shfrytëzimin e paligjshëm të rërës dhe zhavorrit në Guci Dy aksidente në Tiranë, 24-vjeçari përplas këmbësoren, i mituri pa patentë përplaset me murin! Zjarri i fuqishëm në Akërni të Vlorës, flakët shumë pranë banesave dhe aeroportit! Dyshohet për piromani Shtrëngohet laku mbi aviacionin iranian: Omani dhe Azerbajxhani ndalojnë fluturimet iraniane; Irani anulon linjat ndërkombëtare rajonale Spajiç takoi sot UPCG-në: ‘Modeli Euro’ rrit pagën minimale në 1.000 euro nga janari 2027
Menu
Konflikti SHBA - Iran

Irani paralajmëron “luftë të lodhjes” nëse dështojnë negociatat: sinjale të përziera nga Teherani pas takimit Araghchi–Witkoff

· 2 min lexim
Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi gjatë një takimi diplomatik ndërkombëtar.
Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi gjatë një takimi diplomatik ndërkombëtar.

Teherani po dërgon sinjale të përziera në mes të përpjekjeve diplomatike për t’i dhënë fund luftës me SHBA-në. Televizioni shtetëror iranian konfirmoi se ministri i Jashtëm Abbas Araghchi u takua me të dërguarin e posaçëm amerikan Steve Witkoff në Nju Jork — me kërkesë të palës amerikane — në një takim ku u sqaruan dhe u përcollën kushtet e Iranit për ri-hapjen e Ngushticës së Hormuzit.

Gazetari i Al Jazeera-s Tohid Asadi, që raporton nga Teherani, bën të ditur se burime të ndryshme iraniane, diplomatike dhe të sigurisë, thonë se kushtet dhe kërkesat e Iranit nuk kanë ndryshuar. Një burim i sigurisë i tha Al Jazeera-s se nëse SHBA-ja i përmbush angazhimet e saj lidhur me kërkesat iraniane dhe ofron garanci praktike e të mjaftueshme, Irani mund të jetë mjaftueshëm fleksibël për të hyrë në angazhime të mëtejshme.

Por krahas gatishmërisë për diplomaci, shtabi i përbashkët ushtarak iranian deklaroi dje se në rast përshkallëzimi, Irani është gati të hakmerret në një mënyrë më të fortë — diçka që, sipas iranianëve, mund të shkojë edhe përtej kufijve të rajonit. Kjo do të thoshte një “luftë të lodhjes” nëse negociatat dështojnë.

Këto sinjale kontradiktore vijnë në një moment kritik: SHBA-ja ka rritur presionin ekonomik dhe ushtarak mbi Teheranin, ndërsa liderët e të dy vendeve ndodhen në Nju Jork për Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së.

Burimi: Al Jazeera

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu