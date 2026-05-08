Irani pretendon se sulmoi anije amerikane pas goditjes ndaj një cisterne iraniane
Irani deklaroi se ka ndërmarrë sulme ndaj anijeve të Marinës së SHBA-së pasi forcat amerikane goditën një cisternë nafte në ujërat territoriale iraniane. Ushtria amerikane tha se zmbrapsi sulmin dhe se nuk kërkon përshkallëzim të konfliktit.
Tensionet mes Iran dhe United States janë përshkallëzuar ndjeshëm pas një përplasjeje detare në zonën e Ngushticës së Hormuzit, ndërsa të dyja palët shkëmbyen akuza për shkelje të armëpushimit të brishtë.
Shtabi Qendror “Khatam al-Anbiya” i ushtrisë iraniane deklaroi të enjten se forcat amerikane kishin shënjestruar një cisternë iraniane në ujërat territoriale të vendit dhe kishin kryer sulme ajrore ndaj zonave civile, përfshirë ishullin Qeshm Island.
Sipas deklaratës iraniane, përgjigjja ushtarake shkaktoi “dëme të konsiderueshme” ndaj anijeve amerikane. Garda Revolucionare Islamike (IRGC) tha se në operacion u përdorën raketa balistike, raketa kundër-anije dhe dronë me eksploziv të lartë.
Nga ana tjetër, Komanda Qendrore e ushtrisë amerikane (CENTCOM) deklaroi se interceptoi “sulme të paprovokuara iraniane” dhe reagoi me “goditje vetëmbrojtëse”.
“Asknjë aset amerikan nuk u godit”, thuhet në deklaratën e CENTCOM, e cila shtoi se SHBA “nuk kërkon përshkallëzim, por mbetet e gatshme të mbrojë forcat amerikane”.
Përplasjet konsiderohen reagimi i parë i drejtpërdrejtë ushtarak i Iranit ndaj bllokadës amerikane ndaj porteve iraniane. Javët e fundit, ushtria amerikane ka ndaluar disa anije iraniane dhe ka urdhëruar kthimin e dhjetëra të tjerave.
Mediat shtetërore iraniane raportuan shpërthime pranë porteve në Bandar Abbas dhe në qytetin bregdetar Minab.
Agjencia iraniane Tasnim, duke cituar një burim të lartë, raportoi gjithashtu se tre shkatërrues amerikanë u vunë nën zjarrin iranian dhe u tërhoqën drejt Gjirit të Omanit.
Ngjarjet vijnë në një moment kur, sipas raportimeve, Donald Trump dhe autoritetet iraniane po zhvillojnë bisedime intensive për t’i dhënë fund konfliktit.
Më herët gjatë javës, Trump urdhëroi një operacion për të thyer bllokadën iraniane në Hormuz, duke e çuar armëpushimin në prag të kolapsit. Të hënën, SHBA deklaroi se kishte rrëzuar shtatë dronë iranianë, ndërsa Irani rinisi sulmet me dronë dhe raketa ndaj United Arab Emirates.
