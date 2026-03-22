Irani sulmon qytetet pranë centralit bërthamor të Izraelit, plagos mbi 100 persona
Irani synon Dimonën dhe Aradin, duke plagosur më shumë se 100 persona, në hakmarrje për një sulm në centralin bërthamor të Natanzit.
Ekipet e shpëtimit izraelitë thonë se më shumë se 100 persona janë plagosur në sulmet me raketa iraniane në qytetin jugor të Dimonës – shtëpia e objektit kryesor bërthamor të Izraelit – dhe në Aradin aty pranë, në një nga përshkallëzimet më dramatike që nga fillimi i luftës SHBA-Izrael kundër Iranit.
Televizioni shtetëror iranian i paraqiti sulmet e së shtunës si një “përgjigje” ndaj asaj që e quajti një sulm ndaj kompleksit të pasurimit bërthamor Natanz të Iranit më herët gjatë ditës, duke shënuar një fazë të re të ashpër të sulmeve të tipit “dhëmbë për dhëmbë” në konflikt, tani në javën e katërt.
Të paktën 88 persona u plagosën në Arad, përfshirë 10 në gjendje të rëndë, sipas shërbimeve të emergjencës të Izraelit, me dëme të shumta të raportuara në qendër të qytetit.
39 të tjerë u plagosën në Dimona, përfshirë një djalë 10-vjeçar për të cilin paramedikët thanë se ishte në gjendje kritike, me plagë të shumta nga shrapnel, pasi disa ndërtesa banimi u shkatërruan.
Kryeministri Benjamin Netanyahu, duke iu drejtuar sulmeve, e quajti atë një mbrëmje “të vështirë” për Izraelin dhe premtoi përsëri të vazhdojë të sulmojë Iranin, ku sulmet SHBA-Izrael që nga 28 shkurti kanë vrarë më shumë se 1,500 njerëz, përfshirë më shumë se 200 fëmijë, sipas mediave shtetërore iraniane.
Një zëdhënës ushtarak izraelit tha se sistemet e mbrojtjes ajrore të Izraelit u aktivizuan gjatë sulmeve, por nuk arritën të kapnin disa nga raketat, edhe pse ato nuk ishin “të veçanta ose të panjohura”.
“Si në Dimona ashtu edhe në Arad, u lëshuan raketa interceptuese që nuk arritën të godisnin kërcënimet, duke rezultuar në dy goditje të drejtpërdrejta nga raketa balistike me koka bërthamore që peshonin qindra kilogramë”, thanë zjarrfikësit.
Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike (IAEA) tha se nuk kishte marrë asnjë tregues për dëmtime në Qendrën e Kërkimeve Bërthamore Shimon Peres Negev në vetë Dimona dhe se nuk ishin zbuluar nivele jonormale rrezatimi në zonë.
Mbikëqyrësi bërthamor tha se po e monitoronte nga afër situatën, me Drejtorin e Përgjithshëm Rafael Grossi që kërkoi që “duhet të respektohet përmbajtja maksimale ushtarake, veçanërisht në afërsi të objekteve bërthamore”.
Nour Odeh i Al Jazeera, duke raportuar nga Ramallah në Bregun Perëndimor të pushtuar, tha se tre vende të ndryshme përplasjeje ishin identifikuar në të gjithë Dimona, me një ndërtesë trekatëshe që ishte shembur plotësisht dhe disa zjarre që shpërthyen.
Pamjet e dëshmitarëve të verifikuara nga Al Jazeera, të cilit i është ndaluar të operojë brenda Izraelit, treguan një raketë që godiste qytetin, e ndjekur nga një shpërthim i madh.
Shkolla në Këshillin Rajonal të Ramat Negev përreth u anulua për ditën tjetër.
Më herët të shtunën, ushtria izraelite njoftoi se kishte goditur një strukturë kërkimore dhe zhvillimi në Universitetin Malek Ashtar të Teheranit, e cila tha se ishte përdorur për të zhvilluar komponentë për armë bërthamore dhe raketa balistike.
Ushtria tha se “nuk do të lejojë që regjimi iranian të sigurojë armë bërthamore”.
Irani tha se SHBA-të dhe Izraeli kishin synuar kompleksin e tij të pasurimit Natanz atë mëngjes, megjithëse raportoi se nuk kishte rrjedhje radioaktive.
Një zyrtar izraelit i paidentifikuar, i cituar nga agjencia e lajmeve Associated Press, mohoi se Izraeli ishte përgjegjës për sulmin në Natanz, por ushtria izraelite nuk ka lëshuar një deklaratë të plotë për këtë çështje.
Dimona ka qenë në zemër të programit bërthamor të Izraelit që kur qendra e tij kërkimore, e ndërtuar fshehurazi me ndihmën franceze, u hap atje në vitin 1958.
Qasja sy për sy
Besohet se Izraeli ka zhvilluar armë bërthamore deri në fund të viteve 1960. Politika e tij e paqartësisë së qëllimshme, duke mos konfirmuar dhe as mohuar ekzistencën e tyre, ishte pjesë e një marrëveshjeje të arritur në heshtje me Uashingtonin, i cili gjykoi se një deklaratë e hapur do të rrezikonte të shkaktonte një garë rajonale armësh.
Abas Aslani, një bashkëpunëtor i lartë në Qendrën për Studime Strategjike të Lindjes së Mesme në Teheran, i tha Al Jazeera se Irani ka ndjekur një qasje sy për sy të projektuar për të rivendosur frenimin.
“Teherani dëshiron të zvogëlojë hendekun midis fjalëve dhe veprimeve”, tha ai, duke shtuar se qëllimi i Iranit ishte t’i bënte kërcënimet e tij mjaftueshëm të besueshme për të mbështetur një marrëveshje të re sigurie afatgjatë, jo thjesht për të detyruar një armëpushim, por për të vendosur masa parandaluese.
