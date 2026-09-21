IRGC: Bota do të “habitet” me armët e reja të Iranit — “SHBA-ja s’ka guxim të pranojë disfatën”
Zëdhënësi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC), Hossein Mohebbi, ka paralajmëruar se Teherani do të sjellë në fushëbetejë armë të reja me aftësi të papara nëse Shtetet e Bashkuara ndërmarrin një sulm të ri kundër Iranit.
“Do të ketë ndryshime të rëndësishme” në operacionet mbrojtëse dhe kundërofensive të Iranit në rast të një sulmi të ri nga SHBA-ja, tha Mohebbi për mediat lokale. Sipas tij, ndryshimet përfshijnë “një zhvendosje të gjeografisë së luftës dhe një zhvendosje të armëve dhe pajisjeve ushtarake”.
“Do të sjellim armë të reja me aftësi të reja në fushëbetejë, dhe bota do të habitet”, deklaroi ai, duke shtuar se “objektivat tona nuk janë më domosdoshmërisht të njëjtat [si] objektivat e mëparshme. Kemi objektiva të reja që nuk janë goditur ende.”
Mohebbi po ashtu pretendoi se Uashingtoni është mundur në këtë luftë: “Shtetet e Bashkuara janë mundur në këtë luftë, dhe disfata e tyre është gjithashtu një disfatë historike dhe poshtëruese, por nuk kanë guximin ta pranojnë dhe ta pranojnë këtë disfatë”, tha ai.
Si shenjë të kësaj disfate, ai përmendi dështimin e Uashingtonit për të rihapur Ngushticën e Hormuzit, të cilën Irani e mbylli në përgjigje të luftës së përbashkët SHBA–Izrael. Sipas tij, SHBA-të i vunë në lojë të gjitha aftësitë e tyre, por “nuk mundën” ta rihapnin rrugën ujore.
Ai shtoi se bazat amerikane në rajon u kthyen në barrë, pasi investimi i bërë për të siguruar sigurinë “u kthye në të kundërtën e sigurisë” kur bazat u vunë nën sulmet iraniane. Sipas Mohebbi-t, raketat iraniane goditën qendrat e inteligjencës amerikane rreth Gjirit dhe në Irakun verior, duke provuar se ato objekte nuk ishin të paarritshme — çka, sipas tij, përbën “një disfatë të madhe inteligjence” për SHBA-të.
Burimi: Al Jazeera
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