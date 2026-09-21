IRGC: Kemi rrëzuar një dron amerikan MQ-1 mbi Ngushticën e Hormuzit
Garda Revolucionare Islamike e Iranit (IRGC) ka deklaruar se ka interceptuar dhe shkatërruar një dron amerikan MQ-1 mbi Ngushticën e Hormuzit, sipas një deklarate të publikuar nga agjencitë iraniane të lajmeve.
Sipas IRGC-së, Shtetet e Bashkuara e kishin tërhequr nga shërbimi dronin MQ-1, por u detyruan ta rikthejnë në përdorim pasi humbën shumë nga dronët e tyre më të avancuar MQ-9. “Të dy llojet po gjuhen gjerësisht nga sistemi i ri i mbrojtjes ajrore i IRGC-së”, thuhet në deklaratë.
Forca Ajrore e SHBA-së e kishte tërhequr nga shërbimi variantin MQ-1 Predator në vitin 2018.
Pretendimi vjen në një kohë kur lufta me dronë mbi Hormuz është intensifikuar ndjeshëm. Nga pala amerikane nuk është raportuar ende një reagim zyrtar për deklaratën e fundit të Teheranit.
Ngushtica e Hormuzit, përmes së cilës kalonte rreth një e pesta e naftës dhe gazit të lëngshëm natyror të botës para luftës, mbetet në qendër të përballjes mes Uashingtonit dhe Teheranit, me trafikun e anijeve të reduktuar në minimum.
Burimi: Al Jazeera
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