☀️
Tiranë 7°C · Kthjellët 27 Tetor 2026
S&P 500 7,677 ▲0.7%
DOW 52,362 ▲0.28%
NASDAQ 26,169 ▲0.82%
NAFTA 100.76 ▼0.98%
ARI 4,021 ▼0.44%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8379 EUR/CHF 0.9249 EUR/ALL 90.8576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5539 EUR/TRY 55.6656 EUR/JPY 176.09 EUR/CAD 1.5672 EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8379 EUR/CHF 0.9249 EUR/ALL 90.8576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5539 EUR/TRY 55.6656 EUR/JPY 176.09 EUR/CAD 1.5672
₿ CRYPTO
BTC $79,803 ▲ +0.21% ETH $2,315 ▲ +0.36% XRP $1.2982 ▲ +1.41% SOL $100.2500 ▼ -0.28%
S&P 500 7,677 ▲0.7 % DOW 52,362 ▲0.28 % NASDAQ 26,169 ▲0.82 % NAFTA 100.76 ▼0.98 % ARI 4,021 ▼0.44 % S&P 500 7,677 ▲0.7 % DOW 52,362 ▲0.28 % NASDAQ 26,169 ▲0.82 % NAFTA 100.76 ▼0.98 % ARI 4,021 ▼0.44 %
EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8379 EUR/CHF 0.9249 EUR/ALL 90.8576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5539 EUR/TRY 55.6656 EUR/JPY 176.09 EUR/CAD 1.5672 EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8379 EUR/CHF 0.9249 EUR/ALL 90.8576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5539 EUR/TRY 55.6656 EUR/JPY 176.09 EUR/CAD 1.5672
27 Tet 2026
Breaking
Mbrojtja ajrore saudite shkatërron katër dronë të Huthi-ve drejt rajonit jugor Rusia godet sërish Kievin me balistikë: shpërthime në kryeqytet, Forcat Ajrore regjistrojnë disa raketa Gjykata e apelit rrëzon kërkesën e Departamentit të Drejtësisë për të veçuar 20 mijë fletëvotime të Kalifornisë Cohere: modeli Qwen i Alibaba-s u përpoq të dërgonte një skedar drejt një serveri në Pekin gjatë një testi sigurie Vatër e ndezur – vepër e çmuar për Kosovën martire
Menu
Konflikti SHBA - Iran

Mbrojtja ajrore saudite shkatërron katër dronë të Huthi-ve drejt rajonit jugor

· 2 min lexim
Sistem mbrojtjeje ajrore Patriot gjatë lëshimit (foto arkiv, Wikimedia Commons, domain publik)

Koalicioni ushtarak i udhëhequr nga Arabia Saudite në Jemen njoftoi se mbrojtja ajrore e mbretërisë interceptoi dhe shkatërroi katër dronë të lëshuar nga Huthi-t drejt rajonit jugor të Arabisë Saudite, siç njofton Al Jazeera, duke cituar zëdhënësin e koalicionit në platformën X. Edhe Reuters e konfirmon shifrën në raportimin e tij për interceptimet e së martës.

Njoftimi për dronët vjen vetëm pak orë pas një vale tjetër sulmesh të së njëjtës natë. Sipas Reuters, koalicioni njoftoi se tre raketa balistike u lëshuan drejt Rajonit Lindor të mbretërisë, ndërsa katër dronët u drejtuan drejt Rajonit Jugor. Mbrojtja Civile saudite kishte lëshuar më herët alarme të paralajmërimit të hershëm për një kërcënim të mundshëm armiqësor në Rajonin Lindor dhe në guvernatoratin e Kharj-it, dhe më pas njoftoi se rreziku kishte kaluar në të dyja zonat.

Arabia Saudite i ka intensifikuar goditjet ndaj Huthi-ve pasi grupi mori zona strategjike përgjatë bregdetit jemenase të Detit të Kuq muajin e kaluar, duke avancuar drejt Ngushticës Bab el-Mandeb, një rrugë kyçe globale e transportit detar për prodhuesit e naftës të Gjirit. Huthi-t, grupi i lidhur me Iranin që kontrollon kryeqytetin Sanaa, kanë lëshuar vazhdimisht raketa dhe dronë drejt aeroporteve, porteve dhe objekteve të naftës saudite.

Luftimet e ripërtërira mes mbretërisë dhe Huthi-ve e kanë shkatërruar armëpushimin e ndërmjetësuar nga OKB-ja në vitin 2022, i cili i kishte ndalur në masë të madhe sulmet mes koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite dhe Huthi-ve. Përshkallëzimi ka hapur edhe një front tjetër në luftën e SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit, ndërsa sulmet ndërkufitare po vazhdojnë pavarësisht përpjekjeve diplomatike rajonale për uljen e tensioneve.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu