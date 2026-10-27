Mbrojtja ajrore saudite shkatërron katër dronë të Huthi-ve drejt rajonit jugor
Koalicioni ushtarak i udhëhequr nga Arabia Saudite në Jemen njoftoi se mbrojtja ajrore e mbretërisë interceptoi dhe shkatërroi katër dronë të lëshuar nga Huthi-t drejt rajonit jugor të Arabisë Saudite, siç njofton Al Jazeera, duke cituar zëdhënësin e koalicionit në platformën X. Edhe Reuters e konfirmon shifrën në raportimin e tij për interceptimet e së martës.
Njoftimi për dronët vjen vetëm pak orë pas një vale tjetër sulmesh të së njëjtës natë. Sipas Reuters, koalicioni njoftoi se tre raketa balistike u lëshuan drejt Rajonit Lindor të mbretërisë, ndërsa katër dronët u drejtuan drejt Rajonit Jugor. Mbrojtja Civile saudite kishte lëshuar më herët alarme të paralajmërimit të hershëm për një kërcënim të mundshëm armiqësor në Rajonin Lindor dhe në guvernatoratin e Kharj-it, dhe më pas njoftoi se rreziku kishte kaluar në të dyja zonat.
Arabia Saudite i ka intensifikuar goditjet ndaj Huthi-ve pasi grupi mori zona strategjike përgjatë bregdetit jemenase të Detit të Kuq muajin e kaluar, duke avancuar drejt Ngushticës Bab el-Mandeb, një rrugë kyçe globale e transportit detar për prodhuesit e naftës të Gjirit. Huthi-t, grupi i lidhur me Iranin që kontrollon kryeqytetin Sanaa, kanë lëshuar vazhdimisht raketa dhe dronë drejt aeroporteve, porteve dhe objekteve të naftës saudite.
Luftimet e ripërtërira mes mbretërisë dhe Huthi-ve e kanë shkatërruar armëpushimin e ndërmjetësuar nga OKB-ja në vitin 2022, i cili i kishte ndalur në masë të madhe sulmet mes koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite dhe Huthi-ve. Përshkallëzimi ka hapur edhe një front tjetër në luftën e SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit, ndërsa sulmet ndërkufitare po vazhdojnë pavarësisht përpjekjeve diplomatike rajonale për uljen e tensioneve.
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