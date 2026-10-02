Irlandezët hedhin në fushë topa tenisi me flamurin e Palestinës gjatë ndeshjes ndaj Austrisë
Manifestuesit që ishin kundër ndeshjes së Ligës së Kombeve mes Irlandës dhe Izraelit kanë ndërprerë takimin e fundit të Irlandës kundër Austrisë. Ata kanë hedhur në fushë topa tenisi me flamurin palestinez të stampuar.
Arbitri Allard Lindhout u dha futbollistëve një pauzë dehidratimi sapo topat u hodhën në fushë. Ishte minuta e 19-të dhe Irlanda kryesonte 1-0. Më parë një burrë kishte tentuar të hynte në fushë, por u ndalua nga stjuardët. Transmetuesi irlandez “RTÉ” bëri me dije se personi në fjalë mbante një flamur të Palestinës.
Një grup i vogël aktivistësh të iniciativës “Stop the Game” u pozicionua pranë stadiumit dhe hapi një flamur palestinez dhe banderola në mbështetje të futbollistit irlandez Gavin Bazunu. Ky i fundit vendosi të bojkotojë të dyja ndeshjet e kombëtares së tij kundër Izraelit.
Ende nuk ka komente. Bëhuni i pari që komenton.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.