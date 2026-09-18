Ish-luftëtari i UÇK-së, Abdyli: Thaçi, Veseli, Selimi dhe Krasniqi nuk janë veç emra – janë simboli i lirisë sonë
Ish-luftëtari i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Arientin Abdyli, ka mbajtur fjalim para protestuesve në Prishtinë, në protestën e organizuar nga OVL-UÇK pas aktgjykimit ndaj ish-krerëve të UÇK-së në Hagë.
Abdyli tha se protesta nuk lidhet vetëm me kundërshtimin e vendimit ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit, por edhe me, siç u shpreh ai, mbrojtjen e së vërtetës për luftën e UÇK-së.
“Nuk kemi nevojë për maska, vëllezër dhe motra – luftën tonë e bëmë pa maska edhe pa marre dhe të drejtë”, tha Abdyli,r aporton Telegrafi.
Ai u shpreh se pjesëmarrësit në protestë janë mbledhur për të kundërshtuar atë që e konsideron padrejtësi ndaj ish-krerëve të UÇK-së.
“Sot jemi mbledhur këtu jo vetëm për të ngritur zërin jo vetëm për paderjtësi ndaj ish-krerëve tanë, por jemi rreshtuar edhe për të mbrojtur një të vërtetë që nuk mund të thyhet me asnjë vendim”, tha ai.
Duke iu referuar ish-krerëve të UÇK-së, Abdyli i cilësoi ata si simbole të lirisë së Kosovës.
“Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi, Rexhep Selimi, nuk janë veç emra, janë simboli i lirisë sonë, simbolet e një populli që refuzoi të nënshtrohet dhe të mbetet në robëri”, tha Abdyli. /Telegrafi/
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