Ish-ministrja e Drejtësisë Maja Popoviç bleu apartament 500 mijë euro në Vraçar — nuk është në deklaratën e pasurisë, zbulon KRIK
Gjyqtarja aktuale e Gjykatës Kushtetuese të Serbisë bleu në ndërtim një apartament 122 m² në një kompleks luksoz në Vraçar; kur u pyet nga gazetarët e KRIK-ut, e mbylli telefonin.
Maja Popoviç, ish-ministre e Drejtësisë e Serbisë dhe sot gjyqtare e Gjykatës Kushtetuese, ka blerë një apartament në një ndërtesë luksoze në Vraçar të Beogradit, i cili nuk figuron në kartelën e saj të pasurisë të publikuar në faqen e Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit — zbulon hetimi i portalit hulumtues KRIK, siç raporton Nova.rs.
Sipas KRIK-ut, në vendin ku dikur ishin shtëpi familjare u ndërtua një kompleks banesor-afarist me 50 apartamente; Popoviç bleu në ndërtim një apartament tre-dhomësh prej 122 metrash katrorë, të vlerësuar me gjysmë milioni euro sipas agjencisë imobiliare të angazhuar nga KRIK.
Dokumentet tregojnë se për blerjen ajo mori një kredi prej 150.000 eurosh në shtator të vitit të kaluar; sa pagoi saktësisht dhe nga erdhi pjesa tjetër e parave mbetet e panjohur, pasi Popoviç nuk iu përgjigj pyetjeve të gazetarëve. Kur u telefonua, tha se ishte në mbledhje dhe e mbylli lidhjen — më pas nuk iu përgjigj më thirrjeve as pyetjeve të dërguara, as përmes shërbimit për media të Gjykatës Kushtetuese.
Me këtë blerje, vlera e pasurisë së çiftit Popoviç — ajo dhe bashkëshorti Rastko Popoviç, gjyqtar dhe zëvendëskryetar i Gjykatës së Apelit në Beograd — arrin rreth 1,5 milion euro; vitin e kaluar KRIK zbuloi se ata zotërojnë pesë apartamente, në Beograd dhe në Budvë.
Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit, Popoviç i deklaroi në janar të këtij viti se ishte bërë gjyqtare e Gjykatës Kushtetuese me pagë mujore 794.000 dinarë — por apartamenti i blerë disa muaj më parë nuk përmendet në kartelën e saj, siç thekson Nova.rs.
Kush është Maja Popoviç: pesë vjet në krye të Ministrisë së Drejtësisë (2020–2025), ku erdhi nga Agjencia e Informacionit të Sigurisë (BIA), ku punoi që nga viti 2014; pas mandatit u kthye në BIA, dhe në dhjetor 2025 u zgjodh gjyqtare e Gjykatës Kushtetuese nga lista e kandidatëve të propozuar nga presidenti i atëhershëm Aleksandër Vuçiç. Bashkëshorti i saj ka marrë vendime në çështje të njohura publike — përfshirë lirimin nga akuzat të Zvonko Veselinoviçit dhe Millan Radoiçiçit për vjedhjen e kamionëve të marrë me lizing, siç shkruan Nova.rs.
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