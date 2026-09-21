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Serbia

Ish-ministrja e Shëndetësisë Danica Grujiçiç: Më 25 tetor votoni Listën Studentore, jo Vuçiçin e Daçiçin

Profesorja e Fakultetit të Mjekësisë në Beograd, në një intervistë për agjencinë Beta, tha se Serbia do të zhduket deri në vitin 2050 nëse nuk ndryshon pushteti; pranoi se bëri gabim kur pranoi të ishte bartëse e listës së SNS-së në 2022.

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BETAPHOTO / Slobodan Miljeviç

Danica Grujiçiç, profesoreshë e Fakultetit të Mjekësisë në Universitetin e Beogradit dhe ish-ministre e Shëndetësisë, deklaroi sot se Serbia do të zhduket nëse nuk ndryshon pushteti në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 25 tetorit.

Në një intervistë për agjencinë Beta, ajo u bëri thirrje qytetarëve të votojnë listën “Studenti pobeđuju” (Studentët fitojnë) dhe kurrsesi listat “Aleksandar Vučić–Ujedinjena Srbija” dhe “Ivica Dačić–Faktor stabilnosti”, që në fletëvotim janë nën numrat 1 dhe 2. Ajo tha se në listën studentore ka njerëz që nuk i pëlqejnë, por shumë më tepër që i pëlqejnë, dhe se si profesoreshë ka detyrë t’i mbështesë — do të votojë për listën studentore me numrin 3.

Grujiçiç theksoi se zgjedhjet nuk do të kishin ndodhur nëse studentët nuk do ta kishin “zgjuar Serbinë”, duke shtuar se jo të gjithë në SNS janë njësoj, por në këto zgjedhje nuk duhet votuar as për SNS-në as për SPS-në. Ajo pranoi se në 2022 bëri gabim kur pranoi të ishte bartëse e listës së SNS-së: kishte vizion tjetër për atë që një ministër mund të bëjë, por pasi u bë anëtare e Qeverisë pa mënyrën si drejtohet shteti — Qeveria nuk vendos për asgjë dhe ajo nuk kishte vend aty.

Ajo tha se Vuçiçi kishte ndikim të madh në punën e Qeverisë, por nuk vendos vetëm ai: ekziston një grup prej 20-30 njerëzish që vendosin për gjithçka dhe caktojnë rendin e ditës së Qeverisë, duke marrë vendime në kundërshtim me ligjin. Sipas saj, pushteti i ri duhet të zbatojë ligjin, të reformojë institucionet e mbushura me “bota”, dhe të ndryshojë ligjet e këqija në shëndetësi, arsim dhe drejtësi.

Nëse pushteti nuk ndryshon, paralajmëroi ajo, “Serbisë nuk do t’i jetë deri në vitin 2050” — rinia e revoltuar që dëshiron të jetojë në vendin e vet nuk duhet humbur, përndryshe serbët do të bëhen pakicë kombëtare në Serbi.

Burimi: Danas (intervistë për agjencinë Beta)

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