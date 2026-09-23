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Serbia

Ish-pjesëtari i UÇK-së Fadil Puškoli arrestohet në kufirin Bllacë–Han i Elezit me urdhër-arrest të Serbisë

Koha raporton se autoritetet e Maqedonisë së Veriut ende nuk kanë konfirmuar zyrtarisht arrestimin; Puškoli kërkon ndihmën e institucioneve të Kosovës

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Pika kufitare Bllacë–Han i Elezit, ku u arrestua sonte Fadil Puškoli. Foto: Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0

Ish-pjesëtari i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK) Fadil Puškoli u arrestua sonte në pikën kufitare Bllacë–Han i Elezit, mes Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës, në bazë të një fletë-arresti të lëshuar nga Serbia. Lajmin e ka bërë të ditur gazeta e Prishtinës Koha.

Sipas një postimi të Puškolit në profilin e tij në Facebook, të cituar nga Koha, ai u arrestua për shkak se ishte pjesëtar i UÇK-së. Nuk ka të dhëna publike për veprën penale konkrete për të cilën e kërkon Serbia, ndërsa autoritetet e Maqedonisë së Veriut ende nuk kanë dhënë një konfirmim zyrtar të arrestimit.

Puškoli u ka bërë thirrje institucioneve të Kosovës të ndërmarrin “të gjitha masat e nevojshme për trajtimin e këtij rasti dhe mbrojtjen e të drejtave të mia”. Deri më tani nuk dihet nëse ndaj tij është caktuar paraburgim dhe si do të vijojë procedura.

Arrestimi vjen një ditë pas lirimit në Kroaci të Bajram Bajramit, i ndaluar më herët me urdhër-arrest ndërkombëtar të Serbisë, nën dyshimin për krime lufte kundër civilëve, raporton KoSSev. Po një ditë më parë, në Beograd u lirua nga paraburgimi Osman Seljmani, i arrestuar më 1 korrik në pikën kufitare Mutivode me dyshimin se në qershor 1999 kishte marrë pjesë në vrasjen në Prishtinë të çiftit serb Vladimir dhe Perse Stanisavljeviç.

Kjo nuk është hera e parë që një ish-pjesëtar i UÇK-së ndalohet me urdhër-arrest të Serbisë në Maqedoninë e Veriut. Para dy vjetësh, në të njëjtën mënyrë u arrestua Blerim Ramadani, i cili më vonë u lirua.

Burimi: Danas/Koha

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