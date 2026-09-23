Partia Evropiane Demokratike: ‘Makina e Vuçiçit ka frikë nga studentët’ — akuzon për video AI dhe fushata denigrimi kundër Srdanoviçit
EDP-ja në X: Vuçiç dhe aleatët e tij po përdorin 'taktikat më të pista të imagjinueshme' të shqetësuar nga sondazhet para zgjedhjeve të 25 tetorit
Partia Evropiane Demokratike (European Democrats) akuzoi sot presidentin serb Aleksandar Vuçiç dhe aleatët e tij se po i drejtohen “taktikave më të pista të imagjinueshme” përballë zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 25 tetorit. Në një deklaratë të shpërndarë në rrjetin X, partia evropiane thotë se kampi i Vuçiçit është i shqetësuar nga rezultatet e sondazheve dhe nga “dëshira e Serbisë për ndryshim”.
Sipas EDP-së, një fushatë denigrimi po synon Ilija Srdanovićin, të parin në listën e studentëve serbë që hyn në garë zgjedhore. “Video të gjeneruara nga inteligjenca artificiale, fotografi të falsifikuara dhe fushata denigrimi po përdoren për të synuar Ilija Srdanovićin”, thuhet në deklaratë.
“Një pushtet që ka frikë nga të rinjtë, ka frikë nga e ardhmja”, shkruan Partia Evropiane Demokratike, duke theksuar se Serbia “meriton fushata të ndershme zgjedhore, liri mediatike dhe politikë të bazuar në të vërtetën. Koha është për të kthyer faqen”.
Deklarata shoqërohet me imazhin e fushatës “Vučićeva mašina se plaši studenata” (“Makina e Vuçiçit ka frikë nga studentët”), që pasqyron tensionin në rritje mes pushtetit serb dhe lëvizjes studentore, e cila është shndërruar në një nga akterët kryesorë politikë në prag të zgjedhjeve të 25 tetorit.
Burimi: Danas
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