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Politika

“Ishte dhunë si qëllim në vetvete!”- Prodi flet për Milanon dhe bën një reflektim për Tiranën: Kur dhuna zë vendin

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“Ishte dhunë si qëllim në

“Ishte dhunë si qëllim në vetvete”.

Kështu i përshkroi Romano Prodi trazirat në Milano, gjatë emisionit “Otto e mezzo” në La7. Ish-kryeministri italian dënoi dhunën, ndërsa kërkoi që masat e sigurisë të shoqërohen me analizë të shkaqeve të saj.

Prodi fliste për Italinë, por reflektimi vlen edhe për debatin mbi protestat në Shqipëri: çfarë ndodh me kërkesat e protestuesve kur vëmendjen e marrin përplasjet dhe shkatërrimi?

Dhuna e dobëson kauzën që pretendon të mbrojë. Ajo zhvendos debatin nga kërkesat te dëmet, nga argumentet te frika. Por përgjegjësia e dhunuesve duhet të mbetet individuale, pa i etiketuar të gjithë protestuesit.

Për Tiranën, pyetja është si të dëgjohen kërkesat dhe njëkohësisht të ndalet dhuna. Sepse një protestë duhet të lërë pas një mesazh, jo vetëm dëme.

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