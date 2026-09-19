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19 Sht 2026
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Mish

İskender kebab — mishi i marinuar mbi bukë pite me salcë domatesh dhe kos

Pjata legjendare e Bursës: feta të holla mishi mbi bukë pite të njomur me salcë domatesh, gjalpë të shkrirë dhe kos të freskët — një festë shijesh e kuzhinës turke.

· 2 min lexim

Përbërësit (për 4 persona)

  • 600 g mish viçi (fileto ose kundërfileto), i prerë në feta shumë të holla
  • 2 lugë gjelle vaj ulliri
  • 1 qepë e grirë hollë
  • 2 thelpinj hudhre të shtypur
  • 1 lugë çaji paprika (spec i kuq i ëmbël)
  • 1 lugë çaji qimnon
  • 1 lugë çaji rigon të thatë
  • Kripë dhe piper i zi sipas shijes
  • 2 bukë pite

Për salcën e domateve:

  • 400 g domate të qëruara (ose passata domatesh)
  • 1 lugë gjelle salcë domatesh e koncentruar
  • 2 lugë gjelle gjalpë
  • 1 thelp hudhër i shtypur
  • Kripë, piper dhe një majë sheqeri

Për servirje:

  • 300 g kos natyral
  • 50 g gjalpë i shkrirë (për t’u hedhur sipër)
  • Speca djegës të pjekur (opsional)

Hapat e përgatitjes

  1. Marinimi i mishit: Në një tas të madh përziej vajin e ullirit, qepën e grirë, hudhrën, paprikën, qimnonin, rigonin, kripën dhe piperin. Shto fetat e mishit, përzieji mirë dhe lëri të marinohen për të paktën 30 minuta (idealisht 1–2 orë në frigorifer).
  2. Salca e domateve: Shkri gjalpin në një tigan, shto hudhrën dhe skuqe lehtë për 30 sekonda. Shto salcën e koncentruar të domateve dhe domatet e qëruara të grira. Erëzo me kripë, piper dhe një majë sheqeri dhe lëre të ziejë në zjarr të ulët për 15 minuta, derisa të trashet.
  3. Pjekja e mishit: Ngroh mirë një tigan të madh ose skarë. Piq fetat e marinuara të mishit 2–3 minuta nga çdo anë, derisa të marrin ngjyrë të artë. Preji në shirita të hollë nëse janë feta të mëdha.
  4. Përgatitja e pitës: Prit bukët pite në katrorë dhe ngrohi lehtë në furrë ose në tigan, pastaj rreshtoji në pjata shërbimi.
  5. Servirja: Mbi bukën pite hidh disa lugë salcë domatesh, rreshto sipër shiritat e mishit të pjekur, hidh përsëri salcë domatesh, pastaj gjalpin e shkrirë të nxehtë. Servo me lugë kosi pranë dhe, nëse dëshiron, me speca djegës të pjekur.

Koha: Përgatitja 20 minuta (+30 minuta marinim), gatimi 25 minuta.
Porcione: 4.

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