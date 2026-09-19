İskender kebab — mishi i marinuar mbi bukë pite me salcë domatesh dhe kos
Pjata legjendare e Bursës: feta të holla mishi mbi bukë pite të njomur me salcë domatesh, gjalpë të shkrirë dhe kos të freskët — një festë shijesh e kuzhinës turke.
Përbërësit (për 4 persona)
- 600 g mish viçi (fileto ose kundërfileto), i prerë në feta shumë të holla
- 2 lugë gjelle vaj ulliri
- 1 qepë e grirë hollë
- 2 thelpinj hudhre të shtypur
- 1 lugë çaji paprika (spec i kuq i ëmbël)
- 1 lugë çaji qimnon
- 1 lugë çaji rigon të thatë
- Kripë dhe piper i zi sipas shijes
- 2 bukë pite
Për salcën e domateve:
- 400 g domate të qëruara (ose passata domatesh)
- 1 lugë gjelle salcë domatesh e koncentruar
- 2 lugë gjelle gjalpë
- 1 thelp hudhër i shtypur
- Kripë, piper dhe një majë sheqeri
Për servirje:
- 300 g kos natyral
- 50 g gjalpë i shkrirë (për t’u hedhur sipër)
- Speca djegës të pjekur (opsional)
Hapat e përgatitjes
- Marinimi i mishit: Në një tas të madh përziej vajin e ullirit, qepën e grirë, hudhrën, paprikën, qimnonin, rigonin, kripën dhe piperin. Shto fetat e mishit, përzieji mirë dhe lëri të marinohen për të paktën 30 minuta (idealisht 1–2 orë në frigorifer).
- Salca e domateve: Shkri gjalpin në një tigan, shto hudhrën dhe skuqe lehtë për 30 sekonda. Shto salcën e koncentruar të domateve dhe domatet e qëruara të grira. Erëzo me kripë, piper dhe një majë sheqeri dhe lëre të ziejë në zjarr të ulët për 15 minuta, derisa të trashet.
- Pjekja e mishit: Ngroh mirë një tigan të madh ose skarë. Piq fetat e marinuara të mishit 2–3 minuta nga çdo anë, derisa të marrin ngjyrë të artë. Preji në shirita të hollë nëse janë feta të mëdha.
- Përgatitja e pitës: Prit bukët pite në katrorë dhe ngrohi lehtë në furrë ose në tigan, pastaj rreshtoji në pjata shërbimi.
- Servirja: Mbi bukën pite hidh disa lugë salcë domatesh, rreshto sipër shiritat e mishit të pjekur, hidh përsëri salcë domatesh, pastaj gjalpin e shkrirë të nxehtë. Servo me lugë kosi pranë dhe, nëse dëshiron, me speca djegës të pjekur.
Koha: Përgatitja 20 minuta (+30 minuta marinim), gatimi 25 minuta.
Porcione: 4.
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