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Mish

Kërnacka korçare — qoftet tradicionale të pjekura në zgarë

Specialiteti i famshëm i Korçës: qofte të zgjatura me mish të përzier, qepë e hudhër, të pjekura në zgarë dhe të shërbyera me kos.

· 2 min lexim

Kërnackat janë specialiteti më i njohur i Korçës — qofte të zgjatura nga mishi i përzier (viç, derr dhe dele), të erëzuara me rigon e hudhër dhe të pjekura në zgarë. Të thjeshta në përbërës, por plot shije, ato janë pjata që mbledh rreth sofrës gjithë familjen dhe mendojnë erën e qytetit të serenatave.

PËRBËRËSIT (për 4 persona)

  • 250 g mish viçi i grirë
  • 150 g mish derri i grirë
  • 100 g mish deleje i grirë
  • 300 g qepë e bardhë
  • 150 g galetë (bukë e grirë)
  • 1 lugë supe miell
  • 1/2 lugë kafeje sodë buke
  • 1 lugë kafeje rigon
  • 1/2 lugë kafeje piper i zi
  • 1/2 lugë kafeje piper i kuq
  • 1/2 lugë kafeje piper djegës
  • 6 thelpinj hudhër
  • 1/2 lugë supe kripë
  • Pak vaj ulliri për zgarën

HAPAT E PËRGATITJES

  1. Grini hollë qepën dhe hudhrën. Në një tas të madh përzieni të tre llojet e mishit të grirë.
  2. Shtoni galetën, miellin, sodën, rigonin, piperat dhe kripën. Përzieni mirë 5–10 minuta derisa masa të bëhet homogjene.
  3. Mbulojeni tasin dhe lëreni në frigorifer 2–3 orë (idealisht gjatë natës), që erëzat të bashkohen.
  4. Me duar të lagura formoni qofte të zgjatura, rreth 10 cm të gjata.
  5. Ngrohni mirë zgarën, lyejeni lehtë me vaj dhe piqni kërnackat 10–12 minuta, duke i kthyer nga të gjitha anët derisa të marrin ngjyrë të artë.
  6. Shërbejini të nxehta me kos, qepë të freskët dhe bukë misri ose pite.

Koha: përgatitja ~20 minuta (plus 2–3 orë pushim në frigorifer), pjekja 10–12 minuta. Porcione: 4.

Foto: Wikimedia Commons (licencë e lirë).

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