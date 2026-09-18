Kërnacka korçare — qoftet tradicionale të pjekura në zgarë
Specialiteti i famshëm i Korçës: qofte të zgjatura me mish të përzier, qepë e hudhër, të pjekura në zgarë dhe të shërbyera me kos.
Kërnackat janë specialiteti më i njohur i Korçës — qofte të zgjatura nga mishi i përzier (viç, derr dhe dele), të erëzuara me rigon e hudhër dhe të pjekura në zgarë. Të thjeshta në përbërës, por plot shije, ato janë pjata që mbledh rreth sofrës gjithë familjen dhe mendojnë erën e qytetit të serenatave.
PËRBËRËSIT (për 4 persona)
- 250 g mish viçi i grirë
- 150 g mish derri i grirë
- 100 g mish deleje i grirë
- 300 g qepë e bardhë
- 150 g galetë (bukë e grirë)
- 1 lugë supe miell
- 1/2 lugë kafeje sodë buke
- 1 lugë kafeje rigon
- 1/2 lugë kafeje piper i zi
- 1/2 lugë kafeje piper i kuq
- 1/2 lugë kafeje piper djegës
- 6 thelpinj hudhër
- 1/2 lugë supe kripë
- Pak vaj ulliri për zgarën
HAPAT E PËRGATITJES
- Grini hollë qepën dhe hudhrën. Në një tas të madh përzieni të tre llojet e mishit të grirë.
- Shtoni galetën, miellin, sodën, rigonin, piperat dhe kripën. Përzieni mirë 5–10 minuta derisa masa të bëhet homogjene.
- Mbulojeni tasin dhe lëreni në frigorifer 2–3 orë (idealisht gjatë natës), që erëzat të bashkohen.
- Me duar të lagura formoni qofte të zgjatura, rreth 10 cm të gjata.
- Ngrohni mirë zgarën, lyejeni lehtë me vaj dhe piqni kërnackat 10–12 minuta, duke i kthyer nga të gjitha anët derisa të marrin ngjyrë të artë.
- Shërbejini të nxehta me kos, qepë të freskët dhe bukë misri ose pite.
Koha: përgatitja ~20 minuta (plus 2–3 orë pushim në frigorifer), pjekja 10–12 minuta. Porcione: 4.
Foto: Wikimedia Commons (licencë e lirë).
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