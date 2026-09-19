Mish qengji i pjekur në furrë me rozmarinë, hudhër dhe patate — receta klasike e së dielës
Përbërësit (për 6 persona):
- 1,5 kg mish qengji (kofshë ose brinjë)
- 6 thelpinj hudhër, të shtypur
- 2 degë rozmarinë të freskët
- 4 lugë gjelle vaj ulliri
- 1 lugë çaji kripë
- 1/2 lugë çaji piper i zi
- 1 lugë çaji rigon
- 1 kg patate, të prera në copa
- 3 karrota, në rrathë
- 2 speca, në rripa
- 2 qepë, në feta
- 150 ml verë e bardhë ose lëng mishi
Përgatitja
- Nxeh furrën në 180°C.
- Lyej mishin me vaj ulliri, kripë, piper, hudhrat e shtypura dhe gjethet e rozmarinës; lëre të marinohet 30 minuta.
- Vendos patatet, karrotat, specat dhe qepët në tavë; shto pak vaj, kripë dhe rigon, pastaj vendos mishin sipër perimeve.
- Hidh verën ose lëngun e mishit në tavë, mbuloje me letër alumini dhe piqe 1 orë e 30 minuta.
- Hiq letrën e aluminit dhe piqe edhe 30–40 minuta, derisa mishi të marrë ngjyrë të artë.
- Lëre të pushojë 10 minuta, pastaj preje dhe shërbeje me perimet e pjekura.
Koha e përgatitjes: 20 minuta (+ 30 minuta marinim) • Koha e pjekjes: rreth 2 orë • Porcionet: 6
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.