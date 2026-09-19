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Mish

Mish qengji i pjekur në furrë me rozmarinë, hudhër dhe patate — receta klasike e së dielës

· 1 min lexim
Foto: E4024 / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Përbërësit (për 6 persona):

  • 1,5 kg mish qengji (kofshë ose brinjë)
  • 6 thelpinj hudhër, të shtypur
  • 2 degë rozmarinë të freskët
  • 4 lugë gjelle vaj ulliri
  • 1 lugë çaji kripë
  • 1/2 lugë çaji piper i zi
  • 1 lugë çaji rigon
  • 1 kg patate, të prera në copa
  • 3 karrota, në rrathë
  • 2 speca, në rripa
  • 2 qepë, në feta
  • 150 ml verë e bardhë ose lëng mishi

Përgatitja

  1. Nxeh furrën në 180°C.
  2. Lyej mishin me vaj ulliri, kripë, piper, hudhrat e shtypura dhe gjethet e rozmarinës; lëre të marinohet 30 minuta.
  3. Vendos patatet, karrotat, specat dhe qepët në tavë; shto pak vaj, kripë dhe rigon, pastaj vendos mishin sipër perimeve.
  4. Hidh verën ose lëngun e mishit në tavë, mbuloje me letër alumini dhe piqe 1 orë e 30 minuta.
  5. Hiq letrën e aluminit dhe piqe edhe 30–40 minuta, derisa mishi të marrë ngjyrë të artë.
  6. Lëre të pushojë 10 minuta, pastaj preje dhe shërbeje me perimet e pjekura.

Koha e përgatitjes: 20 minuta (+ 30 minuta marinim) • Koha e pjekjes: rreth 2 orë • Porcionet: 6

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