ITALI – Meloni paralajmëron kufizim të nxënësve të huaj në klasa dhe ndalim të burkës në shkolla
ROMË, 20 shtator /ATSH-ANSA/ – Një masë do t’i paraqitet Këshillit të Ministrave që prezanton një kufi ligjor për numrin e nxënësve të huaj për klasë, u kërkon prindërve të nxënësve të huaj me probleme serioze për t’u integruar në shkollë të mësojnë italisht dhe ndalon burkën dhe hixhabin në shkolla, deklaroi sot kryeministrja dhe udhëheqësja e ”Vëllezërve të Italisë” (FdI), Giorgia Meloni, në skenën e Fenix-it, festivalit të Rinisë Kombëtare, krahut rinor të partisë së saj.
”Sepse shkolla frekuentohet hapur dhe sepse në Itali askush, në emër të një tradite reale ose të imagjinuar, nuk mund të vendosë që një grua e re duhet të fshihet. Barazia midis burrave dhe grave është e panegociueshme. Nuk është në rrugët tona, nuk është në shkollat tona”, theksoi Meloni.
”Diçka po lëviz, veçanërisht në tregun e punës. Papunësia e të rinjve është në nivelin më të ulët historik, punëtorët e qëndrueshëm po rriten, punësimi i pasigurt po zvogëlohet. Pesë vjet pas diplomimit, nëntë nga 10 të diplomuar gjejnë punë”, shtoi ajo.
”Numri i të rinjve që as studiojnë dhe as punojnë është pothuajse përgjysmuar krahasuar me 10 vjet më parë. Nuk mjafton, duhet ta them, dua ta them, nuk mjafton”, këmbënguli ajo.
”Qëllimi ynë duhet të jetë që ta bëjmë Italinë vendin ku njerëzit mbërrijnë ose kthehen, jo vendin ku ata largohen, vendin ku zgjedhja për të qëndruar nuk është më një akt guximi, por një zgjedhje konkurruese. Dhe kjo, sipas mendimit tim, është masa me të cilën duhet të gjykojmë dhe sfidojmë veten. Kur një i ri qëndron në Itali sepse është e përshtatshme për të dhe jo sepse nuk mundi ta detyronte veten të largohej, atëherë atë ditë ne do të kemi fituar”, shtoi Meloni./ a.jor.
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