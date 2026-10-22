Jane Krakowski kthehet si Mary Todd Lincoln: «Oh, Mary!» në West End nga 7 dhjetori, rezervimet zgjaten deri në qershor 2027
Aktorja fituese e çmimeve Tony dhe Olivier, e cila e luajti rolin në Broadway, merr stafetën nga Lolly Adefope në Trafalgar Theatre të Londrës për një sezon të kufizuar gjashtëjavor.
Jane Krakowski do të rikthehet në rolin e Mary Todd Lincoln në komedinë «Oh, Mary!» në West End, siç njofton BroadwayWorld. Aktorja fituese e çmimeve Tony dhe Olivier do të ngjitet në skenën e Trafalgar Theatre të Londrës për një sezon të kufizuar prej gjashtë javësh, nga 7 dhjetori 2026 deri më 16 janar 2027. Krahas njoftimit, produksioni e zgjati edhe periudhën e rezervimeve në West End deri më 5 qershor 2027.
Krakowski e ka luajtur më parë këtë rol në Broadway, ku sezoni i saj tetëjavor u zgjat me katër javë të tjera për shkak të kërkesës së publikut. Në Londër ajo merr stafetën nga Lolly Adefope, shfaqja e fundit e së cilës si Mary Todd Lincoln do të jetë të shtunën, më 5 dhjetor; kasti për rolin nga 18 janari 2027 e tutje do të njoftohet më vonë. Kasti aktual londinez përfshin edhe Lucy Frederick si shoqëruesja e Mary-t, J.R. Ballantyne si ndihmësi i bashkëshortit, Vinnie Heaven si mësuesi dhe Syrus Lowe si bashkëshorti i Mary-t.
«Oh, Mary!» është një komedi e errët prej 80 minutash, në një akt të vetëm, që e paraqet Mary Todd Lincoln-in, të mjeruar dhe të shtypur, në javët para vrasjes së Abraham Lincoln-it, me dëshira të parealizuara, alkoolizëm dhe pasione të ndrydhura. Shfaqja është shkruar nga Cole Escola dhe ka regjinë e Sam Pinkleton, dyshja që fitoi çmime Tony për aktorin më të mirë protagonist dhe për regjinë më të mirë, ndërsa në Londër produksioni fitoi çmimin Olivier për shfaqjen më të mirë argëtuese ose komedi.
Pas premierës Off-Broadway në Lucille Lortel Theatre në janar 2024, shfaqja u transferua në korrik të atij viti në Lyceum Theatre të Broadway-t, ku theu rekorde arkash dhe vazhdon të luhet para sallash të mbushura; premiera në West End u dha më 3 dhjetor 2025 në Trafalgar Theatre, ndërsa këtë vjeshtë «Oh, Mary!» nis edhe turneun e parë kombëtar në Shtetet e Bashkuara.
Krakowski njihet nga publiku i gjerë si Jenna Maroney në serialin «30 Rock», rol që i solli katër nominime Emmy, si dhe për rolin në «Unbreakable Kimmy Schmidt». Në skenë ajo ka fituar çmimin Tony për muzikalin «Nine» dhe çmimin Olivier për «Guys and Dolls» në West End, ndërsa në vitin 2025 u nominua për Olivier për «Here We Are» në National Theatre të Londrës — një rikthim në skenën londineze që pritet me interes nga publiku i teatrit.
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