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Mali i Zi

Janović: Duhet marrëveshje pushtet–opozitë për rrugën evropiane të Malit të Zi

Deputeti i pavarur kritikoi shumicën qeverisëse për sjellje arrogante dhe e fajësoi për mungesën e bashkëpunimit me opozitën, siç raporton RTCG-ja

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Deputeti i pavarur Nikola Janović deklaroi në programin e mëngjesit të RTCG-së se për rrugën evropiane të Malit të Zi duhet të arrihet një marrëveshje mes pushtetit dhe opozitës, siç raporton RTCG-ja. Ai fajësoi shumicën qeverisëse për mosbashkëpunimin e opozitës, duke thënë se shumica është sjellë në mënyrë të papërgjegjshme dhe ka prishur marrëveshjet me opozitën, e cila në vitet e kaluara mbështeti anëtarësimin e Malit të Zi në Bashkimin Evropian.

Janović shtoi se as opozita nuk duhet të jetë ekskluzive dhe se bisedimet duhet të zhvillohen për tema kyçe për mbylljen e kapitujve të negociatave. Ai tha se pret që situata të zgjidhet në ditët në vijim.

“Mendoj se të gjithë ne — si ne në opozitë, ashtu edhe qeveria, si dhe Bashkimi Evropian — duhet të bëjmë pjesën tonë që Mali i Zi të bëhet anëtari i radhës, anëtari i 28-të i Bashkimit Evropian; kjo është ajo që dëshiron shumica e qytetarëve”, tha Janović.

Ai kritikoi sjelljen e shumicës si arrogante, duke theksuar se demokracia nuk është sundimi i shumicës, por sundimi i ligjit.

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